Uomini e donne, il ritorno di Alessandro Vicinanza: scontro infuocato con (l'ex) Ida Platano

Dopo rumors e indiscrezioni è arrivato il momento tanto atteso ovvero quello del confronto tra i due ex Ida Platano e Alessandro Vicinanza. La loro storia si è conclusa la scorsa estate, lei ora siede sul trono a caccia d'amore e lui, è tornato laddove tutto è iniziato con la volontà di aprirsi a nuove relazioni.

Il faccia a faccia dopo quasi un anno di relazione non è dei più soft tanto che ad un certo punto interviene anche Maria De Filippo chiedendo ad entrambi: "Siete sicuri di riuscire a stare nelle stesso posto voi due?”.

Tra i due è un rinfaccio continuo: lui dice di non essersi sentito amato, lei sostiene che a lui fosse passato il sentimento, vengono a galla vecchie ruggini che portano Ida Platano a dichiarare: "Tu volevi la donna avventura e la compagna di viaggi". Lui recrimina il fatto che lei non sia mai scesa a Salerno. Si arriva a parlare di matrimonio, di progetti disattesi, di dichiarazioni a mezzo stampa.

L'apice arriva quando Alessandro sostiene di voler andare oltre e di avere delle situazioni in sospeso, alludendo a Roberta Di Padua. "Voglio rimettermi in gioco e sono pronto a conoscere altre donne e poi ho delle situazioni in sopeso". Parole che mandano su tutte le furie Ida che gli dà del bugiardo: "Dicevi assolutamente Roberta mai e poi mai e poi parli di situazioni sospese". E al termine dello scontro infuocato con Ida e della sviolinata ad alcune dame del parterre femminile, scatta il ballo con la dama di Cassino.