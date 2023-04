Uomini e donne, Armando vs Riccardo: lo studio si trasforma in un ring

Vecchie ruggini accendono una polemica pesantissima tra Riccardo Maria Guarnieri e Armando Incarnato che danno vita ad un siparietto giudicato fuori luogo anche dalla conduttrice Maria De Filippi.

Come accaduto in passato i due veternai del Trono over si trovano uno contro l'altro e arrivano a pochi cm dal naso. La situazione si crea durante una discussione in atto tra Aurora Tropea e Armando Incarnato. Confronto innescato dalla dama che ha come obiettivo quello di screditare il cavaliere partenopeo. Nella discusione si inserisce anche Riccardo.

"Delle tue lacrime non me ne frega niente, avevi 4 foto con un manager" dichiara l'ex di Ida Platano Guarnieri alludendo al fatto che Incarnato non sia così sincero circa la motivazione che lo porta a stare nel programma e il partenopeo va su tutte le furie arrivando a pochi cm dal naso di Riccardo: "Allontanati" chiede Riccardo, "Tu stai attento per come parli, fai attenzione" continua Armando e i toni si fanno feroci a tal punto che diventa fondamentale dividere i duellanti per non arrivare alle mani: "Ha calpestato le mie lacrime dopo la mia lettera d'amore - continua Riccardo - L'unica cosa che doveva fare era creare una storia d'amore e non l'ha fatto. Tu hai attaccato anche una signora qui solo per il lavoro che faceva fuori". I due si urlano dietro di ogni fino a quando non interviene la padrona di casa: "Ma vi sembra una cosa normale? - chiosa Maria de Filippi - Ora basta".

L'attenzione si sposta poi su Aurora e i presunti audio di un ex dama (Lucrezia) che potrebbero screditare Armando fino a che i due duellanti "rinsaviscono" e chiudono il sipario con una stretta di mano che sa di armistizio.