Uomini in gonna: chi sono i vip che abbracciano la tendenza gender-fluid

La storia ci insegna che la gonna da sempre un capo unisex, presso alcune culture considerata addirittura come un? emblema di virilità. L?evoluzione del costume ha poi reso questo indumento appannaggio delle sole donne, caricandole di tabù e proibizioni. Ma oggi la gonna agli uomini non fa più paura, complice l?ondata di libertà che sta investendo la moda abbattendo gli stereotipi di genere, questo capo sta finalmente facendo ritorno nel guardaroba maschile.

La storia della gonna

L?invenzione della gonna come capo d?abbigliamento per uomini e donne risale alle civiltà mesopotamiche del 5.000 a.C.. Anche gli antichi Egizi annodavano teli di lino sotto l?ombelico, mentre i Greci e Romani indossavano il peplo. È solo a partire dal Rinascimento (1400 d.C.) che la gonna comincia a diventare prerogativa femminile. Per anni relegata negli armadi delle donne la gonna da uomo è stata tentata di essere riportata in auge da vari stilisti dirompenti del secolo scorso. Primo fra tutti Jean Paul Gaultier nel 1985, nella sua sfilata ?E Dio creò l?uomo?, quando propose dei pantaloni a gamba larghissima con una falda ripiegabile davanti: una gonna da uomo a tutti gli effetti. Dopo di lui la gonna da uomo è stata proposta da altri fashion designer visionari come Rick Owens, Marc Jacobs, Comme des Garçons, Yohji Yamamoto, Dries Van Noten. Tuttavia il passaggio dalle passerelle ai guardaroba non è stato immediato.

Celebrità in gonna

Negli ultimi tempi grazie alle icone gender-fluid della generazione Z la tendenza della man skirt sembra davvero si stia imponendo. La conferma arriva anche da Lyst, la più grande piattaforma di ricerca dedicata al fashion, che sottolinea come la gonna da uomo sia definitivamente il capo più ambito dell?estate. Mamhood ha sdoganato la gonna nella televisione italiana sfoggiando la sera della finale di Sanremo un outfit firmato Burberry. Disegnato da Riccardo Tisci il completo era composto da una camicia bianca con dettagli di cristalli, una cravatta leather a contrasto e, soprattutto, una gonna sagomata a vita alta e realizzata in panno di lana. Reduce dal successo del festival della canzone italiane il cantante milanese ha poi sfoggiato nuovamente una gonna, questa volta in uno sgargiante color lilla, all?Eurovision 2022.

Anche Damiano dei Maneskin, che conquista con il stile androgino e provocante non poteva che abbracciare la tendenza del momento man skirt. Per il frontman della band romana un modello mini, fantasia tartan abbinato ad un bustier, con tanto di perle al collo. Un look sfoggiato dal cantante durante un concerto a Parigi. Altra icona dello stile gender fluid Achille Lauro, che non poteva di certo resistere alla gonna. In versione abito, con piume, paillettes, l?artista è un grande estimatore di questo capo. Tra i fan della gonna anche Sangiovanni, che ha calcato il red carpet della Festa del Cinema di Roma con una lunga gonna di Barrow, giacca da smoking e smalto blu elettrico, mixando sapientemente elementi maschili e femminili. E come non citare Ghali? Il rapper italio-tuinisino è stato tra i primissimi in Italia a indossare la gonna. In versione tartan o total black e abbinata ad accessori trendy, su di lui la gonna acquista un?allure moderna e attuale.