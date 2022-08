Le vacanze normanne di Antonella Clerici

Conclusa la stagione televisiva anche Antonella Clerici si gode le meritate vacanza. Diversamente da tanti vip nostrani la conduttrice non ha scelto le mete più gettonate e in voga tra le celebrità, ma si è diretta verso una destinazione inconsueta, la Normandia. Antonella, 58 anni, per l’estate si è trasferita nel nord della Francia, insieme al compagno Vittorio Garrone, alla figlia Maelle, e gli inseparabili cagnolini di famiglia Argo e Simba. Qui la presentatrice si gode giorni all’insegna della spensieratezza tra passeggiate nei boschi, paesini incantati e tanto buon cibo nostrano.

Soprattutto Antonellina sembra apprezzare il fresco del nord della Francia. La conduttrice è apparsa entusiasta quando è stata sorpresa dalla pioggia durante una camminata in un bosco insieme al compagno e ai suoi cani: “Finalmente sotto la pioggia normanna, finalmente fa fresco”, esclama felice nel filmato postato su Instagram.Del resto la Clerici e Garrone, non sono nuovi in Normandia. La coppia ogni estate si sposta nel Nord della Francia, in quella che considera ormai la loro seconda casa. Qui Antonella e Vittorio amano trascorrere giornate in tranquillità e circondati dalle cose più semplici e soprattutto lontani dai clamori del gossip: “Io e te di nuovo in Normandia, la nostra seconda terra. Tra natura, cavalli, famiglia, casa. Zero mondanità, niente trucco e parrucco. La mia vacanza ideale, in semplicità e bellezza”, scriveva lo scorso anno la conduttrice delle vacanze normanne postando uno scatto con il compagno.

L'incontro con Csaba

Eppure questo anno la pace e la riservatezza delle vacanze normanne di Antonella è stata rotta dalla presenza in Normandia in un altro personaggio televiso, Csaba della Zorza. Anche l’intransigente giudice di “Cortesie degli Ospiti”, esperta di buone maniere, sta trascorrendo le vacanze in Normandia in compagnia dello chef e collega Roberto Valbuzzi e le rispettive famiglie. Roberto, Csaba e Antonella si sono incontrati in un mercatino normanno dedicandosi allo shopping insieme, tra pezzi per la tavola passione di Csaba e bontà culinarie, specialità di Valbuzzi. I tre come documentato nelle stories Instagram si sono mostrati complici e affiatati lasciando pensare ad un mush up tra "Cortesie per gli Ospiti" ed "E’ sempre mezzogiorno" che ha conquistato i followers.