La prima vacanza da single di Tomaso Trussardi

Mentre Michelle Hunziker si è stabilita in Sardegna, l’Isola dell’amore per lei e il suo Giovanni, originario di Sassari, l’ormai ex marito Tomaso Trussardi ha scelto altri mari. Sebbene anche l’imprenditore bergamasco sia un estimatore della Sardegna questo anno particolare ha deciso di tenersi ben lontano dall’isola.

Vacanze ad Ischia

Per la sua prima estate da single Tomaso si è diretto con il suo yatch verso un’altra isola distante dal mare sardo, Ischia. Il 39enne, da sempre molto riservato, ha voluto condividere su Instagram alcuni momenti del suo soggiorno ischitano. Uno smacco all’ex moglie che proprio sui social racconta quotidianamente senza riserve del suo appassionante amore per la Sardegna? Nelle Instagram stories postate da Trussardi lo si vede a bordo della sua imbarcazione, il mare Tirreno a fare da cornice, sulle note di “Pollon”, sigla del cartone animato cantata da Cristina D’Avena, che l’imprenditore ha prontamente taggato. Tomaso sembrerebbe essere solo, se non fosse per le risate e il vocio di sottofondo di alcuni amici che inquadra velocemente Mentre le piccole Sole, 9 anni, e Celeste, 7 anni, stanno trascorrendo le vacanze con mamma Michelle, che pare abbia già fatto le presentazioni ufficiali con il nuovo fidanzato, anche Tomaso, rimasto solo, ha voluto portare con sé un componente della famiglia. Si tratta di Odino, il levriero che la famiglia aveva adottato nel 2020, e che, dopo la separazione della coppia, è rimasto con l’imprenditore. Tomaso e il cucciolo sono inseparabili, Odino lo segue ovunque, barca compresa, dove sembra essere decisamente a suo agio.

Estati a confronto

Due stili di vacanze decisamente diversi per Michelle e Tomaso. La conduttrice ha prontamente ritrovato l’amore con il bel Giovanni Angiolini, con cui le cose sembrano andare alla grande. Un amore incontenibile con la Sardegna a fare da cornice. Dopo tanto cibo tipico, tuffi in mare e effusioni bollenti, i due hanno deciso di non nascondersi più. Tomaso invece per ora sembrerebbe single, non risparmiando frecciatine al vetriolo all’ex moglie. L’imprenditore bergamasco ha scelto un approccio più riservato e anche la sua Estate sembrerebbe decisamente meno entusiasmante di quella bollente vissuta dalla showgirl svizzera.

foto tratte dalle storie instagram di Tomaso Trusardi