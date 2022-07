Valerio Scanu si è laureato con la lode, le congratulazioni di Peppe Vessicchio

Valerio Scanu si è laureato. A RomaToday aveva parlato del percorso accademico e del suo desiderio di esercitare la professione proprio nella Città Eterna. Iscritto, nel 2018, alla facoltà di giurisprudenza dell'UniFortunato di Benevento, il 25 luglio 2022 ha discusso la tesi sulla vulnerabilità.

“Ho deciso di iscrivermi a giurisprudenza qualche anno fa. Avevo ricevuto una denuncia per diffamazione e ho iniziato a interessarmi all'iter - ha spiegato a RomaToday - In quel caso la vicenda era un po' particolare, alla fine si è chiusa con un’archiviazione perché è stato dimostrato che quanto avevo sostenuto poteva essere considerato polemico, ma non diffamatorio. Però a quel punto sono nati in me la curiosità e il desiderio di capire sino a che punto avrei potuto spingermi in ambito legale, e ho iniziato a studiare. Prima del lockdown frequentavo lezioni ed esami in presenza, dopo ho proseguito a distanza”.

Per festeggiare il lieto giorno, con tanto di 110 e lode, ha condiviso su Instagram una foto corredata da una didascalia che non può non far commuovere: "A babbo e mamma, alla mia famiglia e ai miei affetti, a chi ha sempre creduto in me…". Il padre di Scanu è morto l'anno scorso, a 64 anni, per complicanze legate al covid.

Per quanto riguarda la professione ha dichiarato: "Mi piacerebbe esercitare proprio a Roma. In passato ho collaborato con diverse associazioni e onlus specializzate in diversi temi sociali, e mi piacerebbe continuare a farlo anche nelle vesti di avvocato. E poi credo di avere la 'verve' necessaria".

Immancabili le congratulazioni e i complimenti tra cui quelli di Peppe Vessicchio, "Tanti cari auguri", di Anna Flachi, "Sei un grande!! Bravo", e Samantha De Grenet, "Bravo! Super complimenti".