Vanessa Bryant a Reggio Calabria con le figlie nel ricordo del marito Kobe

Vanessa Bryant, moglie del defunto Kobe, vive nel ricordo del marito e non perde occasione per onorare la sua memoria. Nell'ultimo mese la donna, 40 anni, è stata impegnata in un tour dell’Italia con le figlie avute dal cestista: Capri, 3, Bianka, 5 e Natalia , 19. Il viaggia itinerante nel bel paese delle Bryant ha poi fatto tappa in un luogo molto significativo per la famiglia, come raccontato da Vanessa su Instagram.

Il legame di Kobe con l’Italia

"Ho visitato Reggio Calabria, una città in cui visse mio marito quando aveva circa 8 anni", ha scritto la modella a corredo di un carosello di immagini. Nell’album si alternano alcuni teneri scatti delle figlie più piccole a spasso per la città, ad alcune vedute di Reggio Calabria. Kobe Bryant ha trascorso infatti gran parte della sua infanzia in Italia, dove suo padre si trasferì con la famiglia dopo essersi ritirato dalla NBA. Joe Bryant, di professione cestista militò infatti in varie squadre nazionali, fu così che il piccolo Kobe visse in Italia dai 6 fino ai 13 anni, spostandosi in varie città, tra cui Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia.

Il ricordo di Gianna

Vanessa Bryant è anche mamma di Gianna , avuta da Kobe Bryant. La ragazza perse la vita nel tragico incidente in elicottero nel gennaio 2020, insieme al padre ed altre altre sette persone. Vannessa e le sue figlie dopo il grande dolore per la doppia perdita vivono nel ricordo di Kobe e Gianni. Il mese scorso, Vanessa e ragazze hanno visitato la casa d'infanzia di Kobe a Filadelfia. A maggio, Vanessa e Natalia hanno voluto onorare Gianna nel giorno del suo 16° compleanno. Per il suo tributo, Vanessa ha condiviso un video che ha narrato attraverso dei disegni della defunta figlia e la sua passione per lo sport condivisa con la famiglia.