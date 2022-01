Al Bano e Romina Carrisi discutono in diretta tv: l’acceso botta e riposta

Il ricordo della figlia Ylenia, ma anche il rapporto con l’altra figlia, Romina, in passato scandito da incomprensioni, hanno segnato il momento in cui il cantante pugliese è stato protagonista del programma Oggi è un altro giorno che ha ospitato il cantante pugliese.

Già qualche tempo fa, la 34enne, presenza fissa della trasmissione, aveva rivelato di aver attraversato un periodo complicato con il padre. "Dopo tre mesi che non ci sentivamo abbiamo ripreso a sentirci grazie a Ballando" aveva ammesso senza scendere nei dettagli: "Ci siamo chiariti. Ogni tanto capita. L'importante è chiarirsi e saper comunicare in maniera comunicativa". E oggi la presenza del padre nel salotto televisivo ha nuovamente dato modo di affrontare la delicata situazione famigliare.

Quando Albano si è definito un papà-psicologo, infatti, la sua quartogenita ha confidato ancora che non si è mai sentita davvero compresa dal genitore e che uno psicologo, al contrario suo, ascolta le persone senza dare consigli. "Non credo di essere mai stata capita da te" ha affermato Romina. Pronta la replica del padre: "Secondo me sbagli, tu sei andata via per sette anni in America. Un figlio deve anche ascoltare il padre". E ancora: "Il destino è stato carogna nei nostri confronti. Ci sono stati degli eventi che non hanno reso la tua infanzia fantastica. Abbiamo avuto delle vicissitudini che non avrei mai voluto vivere. Poi sei andata in America…" ha aggiunto, riferendosi alla tragedia della scomparsa di Ylenia avvenuta quando Romina era piccola.

"Dopo sono andata via…", ha precisato allora la 34enne. “Amore mio dimmi tu cosa devo dire”, la controreplica di Al Bano, parte di un acceso botta e risposta concluso quando Serena Bortone ha invitato padre e figlia a cantare insieme.