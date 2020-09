Alba Parietti contro l'ex Franco Oppini: “Sputtanamento immotivato, mi manca di rispetto”

La presenza di Francesco Oppini nel cast del Grande Fratello Vip si sta rivelando una miccia volta a infiammare i rapporti tra i genitori del concorrente del reality, al centro delle accuse lanciate da uno e respinte dall’altra a suon di dichiarazioni social e televisive.

Apripista del botta e risposta a distanza è stata la telefonata con cui Alba Parietti è intervenuta nella seconda puntata dello show, poco dopo l’ingresso del figlio: “Era la sua serata. Fai più la madre ed evita di essere la Parietti”, è stato il commento dell’attore ed ex marito della showgirl nel corso di ‘Domenica Live’. Le dichiarazioni non sono affatto piaciute ad Alba Parietti che, in un post pubblicato su Instagram, ha espresso tutta la sua amarezza nei confronti dell’uomo che è stato suo marito per nove anni (dal 1981 al 1990).

Alba Parietti contro l’ex marito Franco Oppini: lo sfogo

“Io non credo di dovere spiegazioni a nessuno, ma oggi mi trovo a commentare mio malgrado, l’ennesimo sputtanamento immotivato da parte di Franco Oppini alla mia persona”: inizia così lo sfogo con cui Alba Parietti si è scagliata contro l’attore, reo di averla accusata di protagonismo oscurando la partecipazione del figlio Francesco al GF Vip.

“Io credo che nel bene e nel male di essere stata una buona madre e aiutato mio figlio sempre. Sono sempre stata al suo fianco e spesso da sola. Sono stata poco ringraziata per questo, ma solo criticata e ingiustamente. Fare la madre e il padre negli anni dell’adolescenza spesso sola non e’ facile. Ma Francesco è molto carino ed educato. I conflitti li hai con chi passa la vita con te non con chi vedi poco e a distanza”, ha proseguito Alba: “Non capisco perché ogni volta trovo Franco inelegantemente a fare commenti negativi su di me. Non credo proprio di meritarmelo e soprattutto se Franco non vuole si parli di me per dare spazio a Francy, sarebbe opportuno che non parlasse affatto sopratutto mancandomi di rispetto come sempre”.

Alba Parietti commenta la telefonata al GF Vip

Alba Parietti ha proseguito il suo commento sottolineando come, in accordo con Barbara d’Urso, durante la trasmissione Live di cui è stata ospite abbia chiesto di non affrontare il discorso di Francesco concorrente del reality “per lasciare che lui abbia lo spazio che merita”. Quanto alla telefonata in diretta venerdì scorso, la showgirl ha chiarito che le è stata richiesta: “Ero perplessa ma l’ho fatta perché ero stata più volte citata ed è stata simpatica, ha affermato.

E ancora: “Sono amareggiata dal fatto che si tenda sempre malamente a sfruttare il mio nome, dicendo che sono io a sfruttare mio figlio addirittura, al quale, mai farei del danno. Perché sciacquare vecchie ruggini il primo giorno sulla pelle di Francesco? Non lo capisco non lo capirò mai”, ha aggiunto: “Giuro che mi viene da piangere a sentire il mio ex marito che dovrebbe sostenermi, continuare a sputtanarmi ingiustamente, appoggiato da personaggi piccoli e inutili come la Cascella che vivono sparlando del nulla e di ciò che non conoscono”, ha poi aggiunto riferendosi a Karina Cascella che, ospite di ‘Domenica Live’, ha definito inopportuna la sua chiamata nel reality. “Non mi sembra questo il modo di aiutare Francesco Oppini, vecchia storia e triste purtroppo Sono amareggiata”, ha concluso: “Spero Franco almeno si renda conto che non può far pagare a Francesco i vecchi rancori nei miei confronti evidentemente mai sopiti . Ma perché poi mi domando ? Cosa ho fatto? Trovo molto peggio invece invece di parlare della bella figura che Francesco sta facendo, di buttare cattiverie su di me. Mi spiace davvero tantissimo”.