Alex Belli furioso, l’accusa ad Aldo Montano arriva via social

Alex Belli è uscito dalla Casa del GF Vip, ma non dalle cronache mediatiche che ancora lo pongono al centro delle discussioni. La vicinanza a Soleil Sorge durante la permanenza nel reality e la successiva riappacificazione con la moglie Delia Duran sono gli argomenti che tengono ancora banco tra i fan del programma, a cui adesso si è unita la voce dell’ex compagno Aldo Montano. In una diretta Instagram il campione di scherma non ha nascosto la sua antipatia verso l’attore con cui aveva già avuto delle discussioni, ha definito “telenovela” la vicenda che lo ha visto protagonista del triangolo con Soleil e Delia e ha affermato che, se fosse stato davvero orchestrato come qualcuno immagina, “sarebbe ancora più grave”.

Belli risponde a Montano

Le parole di Montano sono arrivate dritte alle orecchie di Belli, per nulla intenzionato a lasciar correre le dichiarazioni contro di lui e, con un tweet, ha espresso tutta la sua rabbia contro l’ex compagno di tv: “Giudicate, criticate, prendete posizioni. La Verità è solo una che con il mio essere Fuori dagli Schemi vi ho dato da parlare! Anche a Te Aldo Montano che nel momento in cui ti ho fatto uscire fuori allo scoperto, l’unica cosa che sai fare è Usare le Mani” ha scritto Belli, riferendosi probabilmente all’episodio che aveva visto accendere il nervosismo di Montano all’indomani di una diretta molto movimentata. Per entrambi l’esperienza al GF Vip è finita, ma pare proprio che l’avversione reciproca sia destinata a restare…