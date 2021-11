Ambra e Allegri, è gelo totale: perché adesso l’allenatore sospetta della sua ex

La storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si è conclusa nel maremoto mediatico causato dalla notizia di un tradimento, diventato certezza dopo le prime indiscrezioni quando il Tapiro di Striscia e la reazione della destinataria hanno fatto il giro di social e tv.

Oggi i rapporti tra i due sono pressoché inesistenti, anche perché pare che all’attrice (che si era trasferita da Brescia a Milano, in casa del compagno, poco prima della scoperta del tradimento) sia stato chiesto di pagare un affitto. Ma non è solo questo il motivo del gelo calato comprensibilmente sulla ex coppia, perché stando alle ultime indiscrezioni rilanciate dal settimanale Chi che per primo ha diffuso la notizia della fine della storia tra Angiolini e Allegri, l’allenatore bianconero avrebbe il sospetto che sia stata proprio la sua ex a decidere di diffondere la notizia della loro separazione. Il magazine, tuttavia, ha precisato che da tempo era a conoscenza della crisi tra i due.

I rapporti tra Ambra e Allegri dopo la rottura

I due, dunque, non hanno mai più ripreso a parlarsi. Ambra vive ancora a Milano, nella casa che Massimiliano le aveva messo a disposizione. Finita la relazione, lui le ha chiesto di pagare un affitto per i mesi trascorsi, motivo per cui l’attrice si è attivata subito per cercare una nuova sistemazione e troncare definitivamente ogni legame con l’ex compagno. Intanto in questo periodo ad Ambra sarebbero state offerte cifre importanti per andare in tv e partecipare a diversi programmi: proposte tutte declinate dall’attrice che, se accetterà qualche invito, sarà solo in relazione all’uscita della serie tv Le fate ignoranti di cui è protagonista.