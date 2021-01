Roncato ancora contro Stefania Orlando: "Quando avevo bisogno per la droga se ne andò"

Non si placa la bagarre - a distanza - tra Andrea Roncato e Stefania Orlando. La showgirl, 'reclusa' da ottobre nella Casa del Grande Fratello Vip, è andata su tutte le furie lunedì dopo aver ascoltato le dichiarazioni rilasciate dall'ex marito a 'Live - Non è la d'Urso', dove ha affermato che il loro matrimonio finì perché lei aveva un altro.

Tesi demolita dalla Orlando, che ha replicato: "È vero che io sono andata via di casa perché, dopo essere diventati come due amici, avevamo deciso di lasciarci. È vero anche che avevo incontrato un'altra persona, ma non è stata quella la causa della fine del matrimonio. Non avevamo più un rapporto da coppia, ci rispettavamo e provavamo affetto, ma me non bastava più". Le parole dell'attore romagnolo hanno turbato profondamente l'ex moglie, tanto che al termine della puntata - in preda ad una crisi - voleva abbandonare il reality. Quelle che seguono, però, sono ancora peggio.

Andrea Roncato su Stefania Orlando: "Ho fatto 67 film, lei 2 trasmissioni e 20 anni di materassi"

Roncato ha rincarato la dose sui social, rispondendo ai commenti dei follower che criticavano il suo comportamento: "Sono una persona buona - ha tuonato - ma quando si tira in ballo la mia famiglia e mia moglie mi incazzo. Mi dicono i tuoi amici che sono invidioso della carriera di Stefania. Ho fatto 67 film e quasi 500 episodi di fiction e lei due trasmissioni quando stava con me e 20 anni di materassi". E ancora, a chi lo accusa di aver alzato questo polverone per ottenere visibilità: "La mia visibilità l'hanno fatta 67 film e 489 episodi di fiction, senza parlare delle centinaia di trasmissioni. Ma ripeto, va bene così".

Andrea Roncato: "Quando avevo bisogno per la droga se ne andò"

Infine, sempre tra i commenti accanto all'ultima foto pubblicata su Instagram, ha difeso a spada tratta sua moglie, Nicole Moscariello: "Mia moglie non ha mai detto una sola parola di Stefania, non diciamo caz**te! È Stefania che continua a dire che mia moglie è gelosa. Ma non la conosce neppure. Gelosa di che? Sono stanco di prendermi tutte le colpe per 20 anni. Se dico tutte le verità sarebbero cavoli, ma continuo a dire che io non ero un bravo marito. La ex di Roncato, ma che cominci a dire che è la moglie del povero Simone. Ha fatto mille servizi ex di Roncato ex di Roncato. Ma manca Roncato, ma che ca**o (scusa) continua a dire? Quando avevo bisogno per la droga se ne andò. E grazie a Dio ce la feci da solo con la mia volontà. Ex di che? Basta con sta storia".