Andrea Roncato contro Stefano Orlando: "Il suo un bel curriculum? Ha venduto materassai per 20 anni"

Andrea Roncato è tornato a parlare della sua ex moglie Stefania Orlando e lo ha fatto stavolta in termini non particolarmente lusinghieri. In un'intervista al settimanale Nuovo, l'attore ha commentato la carriera della ex moglie e ha fatto dei riferimenti anche alla fine del loro matrimonio, conclusosi con un divorzio nel 1999.

"C'è chi ha avuto il coraggio di sostenere che la mia ex abbia un grande curriculum e io non abbia fatto nulla. Lei negli ultimi 20 anni ha venduto solo materassi", ha detto Andrea Roncato.

Andrea Roncato lancia frecciate contro la ex Stefania Orlando

Parole che suonano come una pietra tombale su quella "pace" che i due sembravano aver raggiunto dopo i botta e risposta a distanza ai tempi della partecipazione di Stefania Orlando al Grande Fratello Vip.

Roncato ha commentato in maniera dura anche la loro separazione. "Anche lei se n'è andata di casa perché si era innamorata di un altro uomo. Ho esagerato a prendermi sempre le colpe per salvarle la faccia", ha spiegato, raccontando il retroscena di quella separazione dal suo punto di vista. Infine, Roncato lancia ha un'ultima frecciata: "Dovrebbero smettere di definirla la ex di Andrea Roncato e dovrebbero invece chiamarla la moglie di Simone Gianlorenzi, il suo nuovo marito".