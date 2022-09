Angela Nasti lancia una linea di pigiami e viene sommersa dalle critiche

Quando non c? Chiara Nasti a far parlare di sé per le sue esternazioni poco felici ci pensa la sorella minore della partenopea, Angela. Dopo l?addio al calciatore Kevin Bonifazi la ragazza è tornata single decidendo di focalizzarsi per la sua carriera professionale. La Nasti junior ha deciso di lanciare una sua linea nightwear chiamata Change of Angels.

La collezione nightwear

Una collezione che si compone di pigiami e vestaglie dai colori sgargianti, gli inserti in pizzo ed il tocco setoso.A far storcere il naso sono stati i prezzi esorbitanti dei capi in questione: un pigiama composto da canotta e pantalone costa 270 euro; un modello corto formato da top e shorts ben 215. 260, le vestaglie ben 260 euro. Prezzi fuori mercato che hanno scatenato un turbinio di polemiche.

Il commento di Valentina Schifilliti

In particolare a scagliarsi contro Angela Nasti è stata l?influencer Valentina Schifilliti, meglio nota sui social come La Rotten. La donna già in passato si era scontrata con il volto di Uomini e Donne per essersi sottoposta ad interventi di chirurgia estetica in età adolescenziale, e questa volta ha rincarato la dose: ?È uscita la collezione di pigiami di Angela Nasti, sorellina della più nota Chiara. Quella della proposta di matrimonio all?Olimpico, quella che dice che le altre si ?svaccano? in gravidanza ma lei no. Quella che risponde agli insulti con ?Se voglio, ti compo la vita, sfigato?, quella che mi bloccò anni fa per aver detto che rifarsi il seno al 16 anni è da galera per il chirurgo che accetta di operare una ragazza in fase di sviluppo. E che dei genitori che acconsento a un?operazione simile sono da assistenti sociali. Quella che negò fino alla morte di essersi rifatta e che quella esplosione fosse dovuta allo sviluppo, infatti poi s?è proprio visto che fosse lo sviluppo?.

La Rotten ha poi parlato dei famigerati pigiami facendone notare il costo eccessivo, soprattutto considerando il materiale con cui sono fatti, il poliestere: ?270 euro per un pigiama (il cui gusto è soggettivo, per carità, ma dai cinesi ho trovato meglio) che, per curiosità, ho voluto vedere di che materiale fosse fatto. 270 euro per un raso poliestere. Che posso dire per farmi capire meglio nel loro gergo? ?A facc ro? cazz!?.?

La replica di Angela Nasti

Non è tardata ad arrivare la replica di Angela Nasti su Instagram che ha difeso la qualità dei materiali: ?Come le fibre naturali, esistono vari tipi di poliestere lavorati in modi diversi. Quello da noi usato è molto leggero e piacevole al tatto, appartiene ad una categoria di poliestere ?nobili? le cui fibre sono state lavorate a modo e rese sottili prima di essere intrecciate in trama e ordito. La differenza si vede ma soprattutto si sente al tatto. È inutile precisare che questo tipo di poliestere è usato dalle griffe più accreditate nel campo del tessile da svariati anni?.