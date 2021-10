Anna Tatangelo rompe il silenzio su Gigi D’Alessio: "Ho saputo che aspetta un figlio dai giornali"

Anna Tatangelo conferma le indiscrezioni di qualche mese fa secondo cui avrebbe appreso dai giornali di gossip la gravidanza della fidanzata del suo ex compagno Gigi D'Alessio.

La cantante, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato della sua nuova vita dopo la fine del rapporto con D'Alessio ma soprattutto del fortissimo legame con il figlio avuto da lui, il piccolo Andrea. Come una leonessa, Anna Tatangelo vuole fare di tutto per proteggere la serenità del suo bambino. A Silvia Toffanin che le ha chiesto se quelle indiscrezioni fossero vere, lei ha risposto secca: "Lo abbiamo saputo dai giornali", sottolineando il plurale.

Poi ha aggiunto: "Io sono la mamma. Il mio dovere è proteggere Andrea. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci sono sempre. Io voglio solo la serenità di Andrea e farò sempre tutto il possibile per vederlo sorridere e mi fermo qui, proprio perché non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte fermarsi è anche un modo per tutelare i figli".

Nel corso dell’intervista, Anna Tatangelo non ha nominato D'Alessio, limitandosi a riferiti a lui come "il mio ex compagno". "Nonostante tutto ringrazierò per tutta la vita il mio ex compagno che mi ha reso madre. Andrea è il mio successo più grande”, ha detto.