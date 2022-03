"Da lei una caduta di stile". La bomba contro Barbara d'Urso: arriva l'attacco dell'ex fidanzato (tenuto segreto)

Dopo essere rimasto nell'ombra ecco che il fidanzato segreto di Barbara D'Urso ha deciso di uscire allo scoperto per dire la sua dopo lo smacco ricevuto. Lui doveva restare anonimo, la conduttrice di Canale5 voleva che la storia rimanesse nascosta e per Francesco M. Zangrillo (47 anni), questo il nome dell'ormai ex compagno, non è stato semplice. Mi "dispiaceva, anche se io non sono una persona che neanche lontanamente vuole fare parlare di sè. Non me le cerco, anzi. Infatti l'altro giorno mi sono sentito tirato in causa non so perché, anzi, ho un'idea".

"Molto probabilmente non sono stati visti bene, accettati nella maniera giusta i motivi della fine. Ci siamo lasciati di comune accordo quando si è compreso che non si andava avanti; io volevo un rapporto di coppia normale, non volevo pubblicità, ma neanche vivere nel segreto di Pulcinella", ha aggiunto il broker.

Cosa è successo tra Zangrillo e D'Urso

A spingere Zangrillo a rilasciare l'intervista, nonostante non volesse farsi pubblicità, sono state le parole della conduttrice che avrebbero sminuito lui e il sentimento che li legava. Zangrillo racconta al settimanale Chi, che le loro vite erano ben intrecciate, i due conoscono i rispettivi figli, insomma "non era una storia da weekend" come invece ha lasciato intendere D'Urso. "È stata una bella storia e, secondo me, quell'affermazione è stata una caduta di stile. La nostra relazione è stata una cosa bella e vera, avrei gradito un altro tipo di definizione. Corteggiatore in prova l'ha detto almeno due volte, aggiungendo poi "la prova è finita".

Per il broker uno smacco inaccettabile e infatti ricorda bene la prima volta che barbara lo apostrofò come "corteggiatore in prova": "È successo in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera. Stavamo ancora insieme, infatti mi chiamò mio padre dicendomi: Ma come si chiama la tua compagna? e io Ma dai, sai come va in quel mondo". I suoi amici non la presero benissimo e lui lo fece presente a Barbara, "e ora quest'ultima sortita".

La cosa tra i due era seria tanto che Barbara avrebbero voluto conoscere i genitori di Zangrillo: "Ha parlato con loro al telefono e li voleva conoscere personalmente. Ripeto, la nostra è stata una bella storia e lei è una donna fantastica, però so che a parti invertite sicuramente avrebbe detto qualcosa, dunque lo dico anche io "Non ho gradito".

L'ex della conduttrice avrebbe preferito un altra terminologia: "Se proprio non possiamo dire fidanzato, troviamo una parola che vada bene a entrambi, anzi, che vada bene a tutti, ai figli e ai genitori" e poi aggiunge "ma non solo per me, per tutti i prossimi futuri fidanzati che non saranno mai fidanzati".