Beatrice Valli e il meme su Nunzia De Girolamo che scatena la polemica

Sono tanti gli utenti che in queste ore hanno fatto balzare il nome di Beatrice Valli e di Nunzia De Girolamo in testa alle tendenze social. Il motivo è stata la scelta della ex corteggiatrice di Uomini e Donne di condividere tra le sue storie Instagram un ironico post sul confronto di abiti e d’immagine con la ex deputata ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, presente come lei sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia.

La foto riprende un noto meme e riporta le scritte “quando ordini su internet” in corrispondenza dello scatto di Beatrice Valli e “quando ti arriva a casa” in riferimento a quello di Nunzia De Girolamo. Il gesto dell’influencer non è affatto piaciuto alla platea degli utenti che su Twitter hanno commentato con durezza il suo modo di competere con un’altra donna, decisamente lontano dalla raffinatezza di un abito che pare non rispecchiare affatto l’eleganza interiore della sua indossatrice…

“Beatrice Valli questa cafonata poteva risparmiarsela. Sei fiera del tuo vestito? Va bene così. Invece no, dobbiamo essere donne stupide e ironizzare sopra un vestito di un’altra donna. Quando a dirla tutta, le sta anche bene”, ha scritto qualcuna; “Dite alla stylist della Valli che non è professionale sminuire il lavoro di una collega, è lì per lavorare o per giudicare gli altri? Lasciamo sia il pubblico a giudicare e dire che oggettivamente sta meglio la De Girolamo” le ha fato eco qualcun’altra, esempi di una ridda di commenti su cui, al momento, le dirette interessate non hanno aggiunto altro.

Beatrice Valli questa cafonata poteva risparmiarsela. Sei fiera del tuo vestito? Va bene così. Invece no, dobbiamo essere donne stupide e ironizzare sopra un vestito di un’altra donna. Quando a dirla tutta, le sta anche bene ! pic.twitter.com/Pg1woQy34i — Benni (@benedic7e) September 5, 2020

Dite alla stylist della Valli che non è professionale sminuire il lavoro di una collega, è lì per lavorare o per giudicare gli altri? Lasciamo sia il pubblico a giudicare e dire che oggettivamente sta meglio la De Girolamo pic.twitter.com/L7GnpgZiu8 — Roberta (@robertatalia_) September 5, 2020

Cara Beatrice Valli,

è colpa delle donne come te che le ragazzine corrono ancora dietro a stereotipi di bellezza, di moda, non si apprezzano per quelle che sono e non sono contente mai di quello che indossano. — ℳ𝒶𝓁𝒾𝒶 ᵃⁿˢⁱᵃ ˢᵗᵃⁿ ᵃᶜᶜᵒᵘⁿᵗ🌹🖤 (@universo_malia) September 5, 2020