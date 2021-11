Belen incinta di Gianmaria Antinolfi? Il commento dopo le voci nate al GF Vip

Nei giorni scorsi il nome di Belen Rodriguez è stato pronunciato nella casa del GF Vip, abitata anche da Gianmaria Antinolfi con cui la showgirl ebbe una breve relazione nell’estate 2020. A citarla nel corso di una conversazione è stata Jessica Selassiè che ha commentato la confidenza dell’imprenditore secondo cui una sua ex argentina sarebbe rimasta incinta durante la loro relazione. L’allusione a Belen è stata molto discussa sui social e, come tale, è stata immaginata in riferimento al commento scritto dalla stessa showgirl sui social, risuonato come una frecciatina all’indirizzo del concorrente del reality.

"Non ho capito bene il discorso" ha scritto l’argentina tra le storie Instagram a corredo della sua espressione stupefatta e, per quanto non abbia fatto alcun accenno esplicito alle dinamiche televisive, a molti è sembrata una chiara allusione alla vicenda che nulla ha a che fare con lei: una frase breve, insomma, ma molto efficace, per smentire qualsiasi allusione.

Il flirt tra Belen e Gianmaria Antinolfi

Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi si sono frequentati l’estate scorsa. I due erano stati beccati insieme a Capri, durante i festeggiamenti per il compleanno di Gianmaria qualche tempo dopo la fine della relazione di lei con Stefano De Martino. Il flirt, documentato anche dalle foto del settimanale Chi, è durato pochissimo. In seguito Belen ha incontrato Antonino Spinalbese, diventato suo compagno e poi padre della sua seconda figlia Luna Marì.