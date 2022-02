Belen sgancia le bombe: "Un flirt in comune tra me e Selvaggia Lucarelli. Marcuzzi? Non è persona corretta"

(Qui sopra il video del gioco Passaparolaccia)

Belen Rodriguez al timone de Le Iene, con Teo Mammuccari, ha fatto scintille. La prima puntata è andata in onda ieri sera e la showgirl ha ricevuto un vero e proprio battesimo del fuoco: ha dovuto rispondere alle domande del gioco del Passaparolaccia. Durante il quiz ha raccontato delle vere e proprie perle su Alessia Marcuzzi, Fabrizio Corona, Stefano De Martino, Antonino Spinalbese, Emma, Selvaggia Lucarelli, Andrea Iannone e Marco Borriello.

La conduttrice, che già aveva parlato al Corriere della Sera, ha ribadito il suo nuovo legame con Stefano De Martino, ha parlato della rottura con Antonino Spinalbese, dei suoi vecchi amori (e anche di qualche tradimento) e del rapporto che ha con Emma, Selvaggia e Alessia.

Belen Rodriguez e Emma Marrone

"Questa persona la conosco bene. La stimo molto e credo anche lei stimi me. Chi tra noi due è più famosa? Direi uguale, siamo famose tanto entrambe, più ricca però io. Più sensuale? Io. Sì, Ho dei sensi di colpa nei confronti di questa persona. Non ho mai litigato sul serio con lei, però abbiamo fatto la pace. Ti dirò che ci uscirei volentieri anche a cena. Una parola per descriverla… è una persona con le palle", queste sono state le parole di Belen nei confronti di Emma Marrone. Anche se non è mai stato fatto esplicitamente il suo nome, alla conduttrice delle Iene Mammucari dava una foto alla volta e doveva rimanere segreta, era evidente che Rodriguez stesse parlando di lei.

Rodriguez su Marcuzzi e Lucarelli: è scontro

Ma è quando parla di Selvaggia Lucarelli e Alessia Marcuzzi che dà il meglio di sé. Il cartoncino nascondeva, molto probabilmente, la foto di Selvaggia Lucarelli e alle domande di Teo Mammucari Rodriguez non si è tirata indietro, anzi: "Se la conosco di persona? Purtroppo sì, non è un bel vedere. La conosco da 13 anni e non mi sta affatto simpatica. Io a lei? Non le ho fatto niente. Come professionista le darei uno zero e lo stesso come sensualità".

"Abbiamo avuto un flirt in comune, penso Fabrizio Corona. Però Fabry andrebbe con tutte- ride Belen -. Questa persona mi ha fatto soffrire, mi ha fatto stare malissimo. Se venisse da me con dei fiori non la perdonerei. Una parola per lei? La definisco come subdola".

Parlando, molto probabilmente, di Alessia Marcuzzi ha rivelato di non avere un buon rapporto con lei e che la conduttrice l'avrebbe offesa: "La conosco da 10 anni. Se le voglio bene? No, non direi. Non penso proprio me ne voglia nemmeno lei. Perché dico questo? Una volta mi ha chiamata e mi ha insultata pesantemente. Abbiamo fatto delle serate insieme, alcune cene e ci siamo divertite tanto. Se ci siamo ubriacate insieme? Lei non ha bisogno di bere per sembrare ubriaca, è molto simpatica e divertente. Esteticamente è bella, ma siamo due cose diverse. Professionalmente è molto brava. Non posso dire che sia sempre stata corretta con me. Ci ho anche litigato. Se ho avuto un flirt in comune con lei? Em, non lo so. Una parola per descriverla? Frizzante".

Ricordiamo che nel 2020 erano trapelati dei rumors che attribuivano a Alessia Marcuzzi un flirt con Stefano De Martino. La storia è sempre stata smentita, ma il sospetto rimane, anche perché durante il Passaparolaccia Belen ha lasciato intendere che De Martino l'avrebbe tradita. Nessuna delle due al momento ha risposto.