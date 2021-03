"Cambi uomini come le mutande", Belen sbotta in un video

Va bene avere le spalle larghe, ma quando è troppo è troppo. Tanto amata quanto criticata, Belen Rodriguez risponde piccata su Instagram dopo alcuni commenti apparsi sotto una delle ultime foto insieme al compagno, Antonino Spinalbese. In ascensore, con una maxi (e abbottonatissima) giacca a quadri, qualcuno ha avuto da ridire sul suo outfit, mentre i più maligni hanno affondato ancora il colpo sulla sua nuova relazione.

Durante una pausa sul set di uno shooting, Belen replica tra le storie: "Giusto per fare il punto della situazione, che adesso va di moda parlare e replicare su Instagram, diventato abbastanza atroce per la presenza troppo compulsiva degli haters. Ho pubblicato una foto ieri sera con il mio compagno e ho letto delle cose allucinanti. Prima di tutto è stata criticata la mia giacca, perché ero coperta. Se mi scopro perché mi scopro, se mi copro perché mi copro. Ognuno si veste come gli pare durante la giornata. Ma questo è un dettaglio. La cosa che mi dà più fastidio - continua la showgirl argentina - è leggere 'cambi uomini come mutande'. Volevo precisare che io le mutande le cambio più spesso. La mia vita privata, con chi scelgo si stare, con chi scelgo di passare la mia vita, sono assolutamente fatti miei".

Negli ultimi mesi è capitato spesso che Belen venisse criticata per la storia d'amore con Antonino, nata pochi mesi dopo la separazione da Stefano De Martino. Critiche diventate ancora più feroci da quando la showgirl ha annunciato di aspettare un figlio dal compagno. La bambina, Luna Marì, nascerà in estate e non saranno certo gli haters a rovinare questo periodo meraviglioso per Belù.

Il post di Belen su Instagram