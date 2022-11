Carolina Marconi, il duro sfogo su Instagram: "Mi hanno augurato che mi tornasse il tumore"

Carolina Marconi è stata l’ultima eliminata nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo 45 giorni di permanenza nella Casa più spiata d’Italia la donna ha fatto ritorno alla realtà, ma non si aspettava di trovare una situazione simile. Critiche, polemiche, e dure accuse, questo il clima che la showgirl venezuelana si è trovata ad affrontare. Al pubblico non è piaciuto il suo atteggiamento all’interno del loft di Cinecittà, dove si è distinta per l’inclinazione al pettegolezzo e l’attitudine a parlare dietro le spalle, tanto che è stata eliminata.

Lo sfogo su Instagram

Una volta uscita dal reality di Canale 5, Carolina si è lasciata andare ad un duro sfogo sui social: “Salve a tutti sono tornata alla realtà. Uscire e trovare tutto questo e’ stato per me un duro colpo al cuore ..Ero ignara di tutto ciò..Sono stata 3 giorni a riflettere prima di provare a scrivere qualcosa su Instagram ,sono stata molto male. Solo adesso mi rendo conto di ciò che passato e quanto fosse diverso dalla realtà che stavo vivendo”, ha scritto la donna dopo alcuni giorni di riflessione.

Le aspettative della showgirl in merito alla sua partecipazione al reality sono state deluse: “Ero entrata entusiasta dentro la casa del Gf vip ,un esperienza che per me significava rinascita, sentivo di meritare un po’ di spensieratezza e divertimento mettendomi comunque in discussione nel bene e nel male. Mi sono ritrovata una marea di insulti che fanno male, vorrei solo poter fare chiarezza su un argomento che ha segnato poi il mio percorso”.

Il coinvolgimento nel caso Bellavia

A far discutere i fan del programma l’atteggiamento tenuto da Carolina con Marco Bellavia, verso cui non si è dimostrata troppo conciliante: “ll 5 giorno quando Marco Bellavia era un po’ giù, ci siamo trovati in camera e mi aveva confessato di voler andare via, abbandonare il gioco io per spronarlo ed era la seconda volta che lo facevo gli dissi ‘Marco goditi questa esperienza, sei fortunato, hai un figlio fuori che ti ama non entrare nel patetico, non fare il patetico, in quel momento credevo di parlare con una persona tranquilla, serena non potevo certo sapere che a distanza di alcuni giorni potesse crollare con tutti così profondamente,lui e’ stato carino e mi ha detto grazie il mio intento era solo tirarlo su anche perché anche lui con me e’ stato sempre carino ed educato, purtroppo il web ha preso solo un pezzetto del mio dialogo dove io dico a lui ‘sei patetico’ senza mettere tutto il resto del nostro discorso facendomi passare per una bulla. Assurdo. Paragonandomi a tutte le cose brutte che sono state davvero dette nei suoi confronti”, dice delusa Carolina.

La Marconi infatti dopo l’uscita dal Gf è stata sommersa da feroci critiche e anche da offese oltraggiose: “Mi hanno urlato sei la vergogna d’Italia perché tutto questo odio? Mi si può dire tutto, che sono antipatica che ho un brutto carattere, chiaramente non posso piacere a tutti ma questo nn lo posso accettare, mi hanno detto di fare distinzione tra malattia di serie a o serie b. A me che ho vissuto gli ultimi 2 anni negli ospedali aiutando tutti, che non sono ancora fuori pericolo posso far mai distinzioni di malattie? mi hanno augurato la morte, che il mio tumore possa tornare e questa volta essere letale non ci potevo credere!”, conclude Carolina che è rimasta esterrefatta difronte alla enorme quantità d’odio riversata nei suoi confronti.