Cecilia Rodriguez festeggia il compleanno con Belen: "Alla faccia del covid”. Piovono critiche

Cecilia Rodriguez ha compiuto 31 anni e ha festeggiato con la sorella Belen e la famiglia. In una serie di Instagram Stories le due sorelle hanno pubblicato alcuni momenti della piccola festa che hanno tenuto in casa. “Per quanto sia stato un compleanno particolare, alla faccia del Covid, ballare abbiamo ballato lo stesso”, ha scritto Belen Rodriguez, condividendo un video in cui balla in insieme alla sorella Cecilia.

Sotto alla foto che Cecilia Rodriguez ha pubblicato oggi per ringraziare le persone che la seguono (“Solo per dirvi grazie, perché senza di voi, di sicuro non sarei la persona che oggi sono”) sono comparsi, in mezzo a decine e decine di messaggi di auguri, anche diversi commenti critici, alcuni anche in merito a una possibile violazione delle norme antiCovid. Da lunedì 15 marzo la Lombardia è in zona rossa, dove è vietato far visita a parenti e amici. Le sorelle Rodriguez vivono entrambe a Milano. Non è chiaro se stiano passando questo periodo nella stessa abitazione ma in quel caso non ci sarebbe alcuna violazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cecilia e Belen Rodriguez fanno festa insieme, critiche su Instagram: "Un po' di rispetto no?"

“Ma un po’ di rispetto in questo momento no????? Per chi è nelle terapie intensive è intubato… per chi comunque ha il covid come mio fratello e trema che non gli compaiano sintomi più gravi… per voi la vita è tutta feste viaggi mega sc****e… beate voi che vivete tutto così alla leggera… come se nulla in Italia fosse successo…. Comincio a pensare davvero che al posto del cervello abbiate l’acqua in testa”, ha scritto un’utente sotto alla foto pubblicata da Cecilia Rodriguez.

Un’altra, replicando a chi faceva notare che probabilmente i partecipanti alla festa possono aver preso precauzioni in risposta a chi ipotizziva violazioni alle restrizioni, ha replicato: “Qua si tratta che la legge dice che non si può andare a casa dei parenti!!! A me non mi frega nulla che abbiano fatto o meno il tampone! Cavoli loro. Potessi andare a trovare mia madre lo farei anche tre volte al giorno il tampone… ma questa gente perché può andare a casa di chi gli pare?? Avere addirittura una che gli cucina in casa?”.

Commenti simili sono comparsi anche sotto un post che Belen Rodriguez ha condiviso poche ore dopo quello della sorella, nel quale entrambe ballano insieme durante la festa.