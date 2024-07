Cecilia e Ignazio sposi: i discorsi emozionanti. Poi Belen canta con Tony Effe, il video

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati. È stato un fine settimana all'insegna dell'amore, dell'amicizia e della felicità. I due si sono convolati a nozze in Toscana, in provincia di Prato, domenica 30 giugno e il giorno prima avevano organizzato una festa pre-matrimonio con un gruppo di amici e familiari. Bellissimi ed emozionati si sono detti "sì" di fronte a 200 invitati e in mezzo alla campagna. Come vuole la tradizione al momento dello scambio degli anelli si sono rivolti anche tenere parole d'amore. Due discorsi brevi, ma non per questo meno sentiti e commoventi.

“Son sincero mi ero scritto un discorso prima, poi ti ho sentito dire che è da sfigati leggere il discorso, quindi ho dovuto rivedere i miei piani", così Moser ha esordito, "Quindi andrò un pochino più spontaneo di come pensavo e sarà improvvisato. Quindi da dove iniziamo? Iniziamo da ieri, perché mi sembra ieri la prima volta che ti ho visto entrare in quella casa al Grande Fratello, mi sembra ieri la prima volta che mi hai fatto sorridere, mi sembra ieri che ci siamo fumati quella sigaretta. E mi sembra ancora ieri quella volta in cui i nostri sguardi si sono incrociati. Nessuno mi completa più di te in questo mondo e mai mi completerà più di te. Ed è per questo vorrei chiederti se vuoi passare il resto della vita con me e diventare mia moglie", ha concluso emozionato lo sposo.

Non meno commossa, Cecilia ha espresso tutto il suo amore per il compagno: "Io non mi sono preparata un discorso, ma ho pensato a cosa dirti o a cosa scrivere. La verità è che io non sono brava a scrivere. Quindi non mi sembrava il caso oggi di mettermi a scrivere qualcosa. Anche perché noi siamo due persone che si sono sempre guardate negli occhi e che hanno sempre avuto il coraggio di dirsi tutto quello che si dovevano dire, nel bene e nel male. Quindi ce ne siamo dette tante". "Oggi volevo ringraziarti - ha proseguito - perché non mi hai voluto mai cambiare, mi hai accettato così come sono. Questa è la dimostrazione più grande d’amore che possa esistere. Mi ami come sono, con i miei pregi e con i miei difetti, che sono tanti. Questo è uno dei motivi per i quali ti amo e ti sono grata".

La festa e il duetto Belen e Tony Effe

Molti i volti vip presenti al matrimonio tra cui anche Tony Effe. Il rapper, ex membro della Dark Polo Gang, ha cantato per gli sposi. In un momento della festa Tony, che ha sfoggiato un look sicuramente inusuale per delle nozze (pantalone elegante, gilet ma senza camicia), ha preso in mano il microfono e si è prima esibito ne "Gli Ostacoli del cuore" di Elisa e poi ha 'duettato' con Belen, la sorella della sposa, sulla sua ultima hit "Sesso e samba".

Belen non ha propriamente cantato, ogni tanto si avvicinava al microfono al momento del ritornello (che nell'originale è di competenza di Gaia). I due poi sono stati raggiunti al centro dagli sposi che hanno ballato: un momento divertente e bello.

TONY CHE CANTA SESSO E SAMBA CON BELEN AL MATRIMONIO DI IGNAZIO E CECILIA IL MULTIVERSO #ignaechechu pic.twitter.com/pqU1Kl45ss — and vs maturità (@perfextnoww) June 30, 2024

Belen balla sulle note di Sesso e samba canta Tony effe 🔥#ignaechechupic.twitter.com/6LACQgDqt1 — 🌹 G i u l i a - 🇮🇹 (@berta95italy) June 30, 2024