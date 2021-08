Charlene e Alberto di Monaco vicini al divorzio? Lei non tornerà "prima di ottobre"

Che Charlene di Monaco sia da tempo in Sudafrica a causa di problemi di salute è cosa nota. Ma questa sua prolungata assenza, ancorché giustificata dai postumi dei due interventi che la principessa ha subito per un'infezione otorinolaringoiatrica, sta alimentando rumors sempre più insistenti sulla fine del suo matrimonio con Alberto di Monaco, a dieci anni dalle nozze festeggiate fastosamente nel cortile del Palazzo dei Grimaldi.

L'ex nuotatrice e consorte dell'erede di Grace Kelly e Ranieri III ha rivelato nei giorni scorsi a un'emittente radiofonica sudafricana di sperare in un ritorno alla Rocca monegasca per la fine di ottobre, ovviamente salute permettendo. "Non posso forzare la guarigione", ha detto. Parole che però non sembrano mettere fine alle indiscrezioni, che vorrebbero la principesca coppia a un passo dal divorzio.

Charlene e Alberto di Monaco a un passo dal divorzio?

La frattura tra i due sarebbe molto profonda e forse insanabile, più di quanto dal Palazzo vogliano riconoscere. Paris Match garantisce che Charlene Wittstock "per il momento, in realtà, non ha intenzione di tornare" e secondo il settimanale tedesco Bunte starebbe addirittura cercando casa a Johannesburg. E c'è chi, come il tabloid britannico Daily Express, già da tempo si è messo a fare i conti in tasca alla principessa, immaginando quanto potrebbe avere in caso di divorzio da Alberto, considerate le sue fortune. Per adesso però quelle sul divorzio tra Charlene e Alberto restano solo voci. Nessun commento dal Palazzo, nessuna dichiarazione da nessuno degli interessati.

Pochi giorni fa la principessa ha condiviso su Instagram un video di una cantante che ha suonato per lei la canzone del suo matrimonio con il principe Alberto e il 2 luglio, il loro anniversario di nozze, ha pubblicato un video di loro due insieme, con una didascalia abbastanza formale per ringraziare quanti si sono congratulati con la coppia, e un altro filmato sempre sulle nozze, accompagnato da un semplice emoticon con un cuore rosso.

Per il momento quello che si sa, parole della stessa Charlene, è che Alberto potrebbe venire presto in Sudafrica con i figli Jacques e Gabriella. La principessa quindi potrebbe riabbracciare i gemellini Jacqui e Bella già per la fine di agosto, se la situazione sanitaria lo permetterà. Ma poi cosa accadrà? "Questo è il periodo più lungo in cui sono stata lontana dall'Europa e dai miei figli", ha detto Charlene. Nel frattempo, assicura, si parlano e si vedono su FaceTime quasi tutti i giorni. Quanto al consorte, Alberto era stato in Sudafrica con i figli a trovare la moglie qualche mese fa, come testimoniato dalle fotografie pubblicate su Instagram. L'ultima apparizione a Monaco di Charlene a fianco del marito risale al 27 gennaio.