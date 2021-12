Chiara Ferragni esasperata dalla critiche risponde agli haters: "Sorry not sorry"

Chiara Ferragni e Fedez sono in isolamento in casa loro dopo che sono risultati positivi al covid. La coppia sta bene, ma non potendo uscire di casa ha ancora più tempo a disposizione per usare Instagram e così tra una storia con i bambini, che al momento sono negativi, e una foto ecco che anche Chiara Ferragni perde la pazienza e risponde agli haters.

Questo spesso è un'arma a doppio taglio perché il vip viene poi tacciato di non saper stare al gioco, quando però è troppo anche la persona che più ama il mondo dei social non riesce a tacere.

Chiara ha pubblicato una sua foto senza reggiseno in cui i seni sono coperti dalla mano destra con la didascalia: "A little break from Christmas and covid photos" (ovvero un piccolo break dalle foto del Natale e del covid).

Sotto all'immagine si sono scatenati i peggiori commenti, ma l'imprenditrice ha deciso di rispondere a quelli più cattivi. Nelle storie Instagram ha poi voluto chiarire una questione: "In molti stanno dicendo Chiara Ferragni con il covid si è fatta la manicure, ragazzi le mie unghie sono del 20 dicembre, bastava guardare le foto invece di criticare". Insomma anche alla regina di Ig è concesso di togliersi la corona.