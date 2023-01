Chiara Ferragni, l'intimo è micro: "C'è chi ha zoomato e chi mente". Il video

Oltre centomila like per l'ultima foto di Chiara Ferragni, che torna a deliziare i follower con un scatto in intimo. E questa volta il completino è micro e colorato, uno stile sexy e vivace al tempo stesso. "Tornata dalla sfilata ho provato questo completino fucsia ed è stato ?", scrive l'influencer ed imprenditrice digitale, che in queste ore si trovava Parigi per seguire la Parigi Fashion Week. Non a caso Ferragni - prossima co conduttrice di Sanremo 2023 - indossa il completino mentre ha ancora sul volto il make up e l'hairstyle che aveva sfoggiato all'ultimo evento, quello di Schiaparelli.

Vera e propria musa dei brand di intimo più noti a livello nazionale, Chiara porta avanti da tempo la sua battaglia contro l'ideologia che vuole le madri votate a perdere la propria femminilità una volta divenute tali. E, non a caso, arrivano i primi commenti: "Qualcuno pensi ai bambini", scrive un uomo. A cui però rispondono a tono i seguaci della 35enne. "Bella ma mai volgare", apprezzano altri. Qualcuno scherza: "C'è chi ha zoomato e chi mente". E, tra i commenti entusiasti, spuntano quelli delle amiche storcihe Veronica Ferraro e Chiara Biasi, anch'esse influencer. Manca quello del marito Fedez - che l'ha resa appunto mamma dei piccoli Leone e Vittoria - ma siamo certi che non tarderà ad arrivare.