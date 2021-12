Chiara Ferragni e la risposta agli haters, ma soprattutto a Selvaggia Lucarelli

Che tra la famiglia Ferragnez e Selvaggia Lucarelli non scorresse buon sangue è cosa nota, ma l'uscita della serie The Ferragnez su Prime Video ha riaperto le danze dei litigi e così l'influencer ha deciso di

La giornalista su Domani ha pubblicato un editoriale dove critica ampiamente la serie: "É difficile, dunque, comprendere il perché di un racconto che narra ciò che è stato così tanto spremuto, condiviso, narrato. É come dire: faccio una soap su Beautiful. Soprattutto, è difficile decidere cosa rimanga del racconto sui Ferragnez al netto dei quattrocento super utilizzati da Chiara come rafforzativi e della linea narrativa intera, se si elimina il concetto Chiara e Fede sono tanto diversi, Chiara è solare, lui è ombroso".

Chiara Ferragni e la risposta alle critiche

La risposta dell'influencer non si è fatta attendere troppo e così ha pubblicato una storia in cui ha risposto a tutti gli haters, soprattutto a Selvaggia Lucarelli. Nel reel l'influncer ha scritto: "Quando tutti stanno amando The Ferragnez tranne la persona che scrive male di te dal 2009". In sottofondo la sigla della serie tv incisa da Chiara e Fedez che dice: "Tutto è iniziato con un cane e un papillon ma pensa un po'".