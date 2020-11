Insulti sessuali a Chiara Nasti, la risposta è epica: "Magari, sono in astinenza"

Non c'è pace per Chiara Nasti, costantemente attaccata sui social e presa di mira dagli hater. L'influencer, però, ormai ha le spalle larghe e non resta più in silenzio davanti a certi insulti, anzi, rincara la dose con il giusto pizzico di ironia.

L'ultimo round sabato a pranzo, quando ha pubblicato una foto al ristorante davanti a un piatto di insalata. Tralasciando le solite critiche per l'eccessiva magrezza e per il look - leggins aderenti e un mini top che le lasciava la pancia scoperta - a tenere banco è stato un hater volgare e senza scrupoli che le ha scritto: "Quanti c*** hai preso stamattina?". Un insulto osceno, a cui però Chiara Nasti ha risposto per le rime: "Magari, sono in totally astinenza". Replica da applausi che ha messo a tacere il gretto follower, raccogliendo un'ondata di consensi (e strappando pure una risata).

I commenti dei follower

"Number one" commenta più di qualcuno, e fioccano "top", "grande", insieme a tante risate alla faccia degli hater. A tanti, invece, non viene da ridere e condannano con rabbia il follower: "Eleganza, finezza ed educazione - è uno dei tanti commenti - Che schifo d'uomo. Sarebbe bellissimo farti uscire dalla tastiera. E vediamo se sei leone o co***".