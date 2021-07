Ciardi VS Nile, interviene Margherita Zanatta (invitata al matrimonio): "Lasciate che vi dica una cosa"

Tra Veronica Ciardi e Sarah Nile ormai è gelo. Dopo le pesanti accuse dall'ex coniglietta di Playboy nei confronti della neo-signora Bernardeschi, le frecciate social e l'indifferenza con cui quest'ultima le ha rimbalzate, le due hanno definitivamente chiuso il sipario sulla loro amicizia nata anni fa al Grande Fratello. Arriva però un nuovo cameo, quello di Margherita Zanatta, che rompe il silenzio e difende a spada tratta Veronica.

L'altra ex gieffina di quell'edizione ha condiviso su Instagram una foto del matrimonio, insieme alla sposa, e ha scritto: "In questi ultimi giorni ho sentito e letto talmente tante cattiverie e assurdità uscire dalla bocca di una certa persona da pensare che, forse, fosse il caso di rimanermene in silenzio, l'arma più potente di tutte. Una cosa, però, lasciate che ve la dica - si legge nel post - chi conosce la piccola Vero dal cuore grande non può che augurare a chiunque di trovare una persona come lei sul proprio cammino. Lei è quell'amica della quale mi fido ciecamente, che c'è anche quando non si fa sentire, che si fa in quattro per aiutare le persone che ama, che vive di emozioni forti e cerca la poesia in ogni dettaglio della vita. Lei è Luce, quella che ti scalda nei momenti più bui. Lei è energia, quella di cui hai bisogno quando la vita prende una china sbagliata. Lei è dolcezza, di quelle incommensurabili. Lei è Vero. Semplicemente, immensamente". Infine quel post scrittum per il marito dell'amica, con cui pare avere un bel rapporto (a differenza di Sarah Nile, che invece lo ha accusato di essere geloso del suo legame con Veronica): "Grazie Federico Bernardeschi per renderla così felice". Stoccata finale. E vissero felici e contenti (senza Sarah).

