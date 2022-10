Il comportamento di Amanda Lear che non piace ai fan

Amanda Lear, cantante, attrice, scrittrice, pittrice, modella, doppiatrice, presentatrice televisiva, insomma: una vera e propria icona vivente. Una vita incredibile e priva di noia, tanto che la poliedrica Amanda, ancora giovanissima negli anni Sessanta fu musa e amante di Salvador Dal.

Non meraviglia dunque che sia in lavorazione un film sulla meravigliosa esistenza dell?83enne: ?In America - ha annunciato la donna alla prima puntata di ?Da Noi...a Ruota Libera? domenica su Rai1 - faranno un film sulla mia vita, con Margot Robbie - ha spiegato la Lear - ma il fatto di vedermi su uno schermo non è qualcosa che penso mi piacerebbe, la felicità è un'altra cosa?. L?artista, da tempo lontana dal piccolo schermo, si è infatti raccontata in un?intervista senza filtri alla padrona di casa, Francesca Fialdini.

Il gesto alla sfilata

Ma non solo gli impegni televisivi e cinematografici per Amanda. La Lear da artista eclettica non poteva di certo non amare la moda. La donna è stata tra i vip presenti al front row della sfilata di Fausto Puglisi. Amanda si è distinta sfoggiando una tunica zebrata, abbinata a décolleté rosse e occhiali da sole viola. Un look audace e lezioso, come solo l?attrice riesce ad essere. Ma ciò che ha colpito non è stato solo il look della donna, anche un suo particolare atteggiamento.

Infatti, data la presenza dell?artista al fashion show in tanti hanno provato a chiedere alla Lear un autografo o un selfie. Ma Amanda è stata perentoria, intimando ai fan di non avvicinarsi. L?83enne ha chiesto anche ai numerosi fotografi presenti di mantenere la distanza di sicurezza. La ragione? La spiega il settimanale Oggi, che riferisce come Amanda abbia molto timore del Covid e per questo non voglia contatti ravvicinati.