“In vacanza con i soldi dei contribuenti”: Cristina Parodi non ci sta e replica a tono

E’ successo qualche settimana fa ed è accaduto di nuovo in queste ore che Cristina Parodi abbia dovuto replicare a chi, sui social, ha usato una sua foto come pretesto per attaccare lei e, di riflesso, il marito Giorgio Gori.

In questi giorni la conduttrice sta trascorrendo le vacanze estive in Sardegna e, affascinata da uno scorcio paradisiaco della spiaggia di Cala Sabina, ha voluto condividere su Instagram il bellissimo panorama. “Buongiorno da una delle spiagge più belle che io conosca. Cala Sabina, vicino a golfo aranci, sabbia bianca e fine, circondata da ginepri e macchia mediterranea. Fare il bagno alle otto di mattina senza nessuno e’ una gioia pazzesca”, ha scritto a corredo della foto che ha immortalato il cielo limpido su un male cristallino.

Tanto è bastato perché un follower, voce fuori dal coro tra gli svariati commenti di apprezzamento all’immagine, attaccasse Cristina Parodi: “Ci sono famiglie a Bergamo che non arrivano a fine mese, sig moglie del sindaco, si vergogni almeno non faccia vedere dove va in vacanza con i soldi dei contribuenti. La sig predica, fa raccolte fondi”, ha scritto l’utente, prontamente destinatario della risposta da parte della diretta interessata.

“Bergamo sempre nel cuore così come la nostra Italia. Che tristezza deve essere avere solo pensieri malevoli verso gli altri…”, la risposta al commento da parte di Cristina Parodi che, come già accaduto precedentemente, ha replicato a tono quando si è trattato di prendere le difese del marito, sindaco di una delle città più drammaticamente colpite dall’emergenza coronavirus.

Cristina Parodi difende il marito Giorgio Gori

“Sono fiera di avere un sindaco che sta aiutando la città a risollevarsi. Quello che ho postato è solo uno dei tanti esempi di rinascita”: così Cristina Parodi aveva zittito in un’altra occasione chi su Instagram commentava la sua presenza durante una mostra fotografica riferendosi alla “scandalosa amministrazione” del sindaco di Bergamo, suo marito Giorgio Gori, da lei raccontato nel pieno della crisi sanitaria come instancabilmente dedito al suo ruolo di primo cittadino.

“Non si è mai fermato un attimo dall’inizio di questa epidemia – aveva confidato - Lavora dal mattino alla sera sempre in prima linea, come se questo virus non potesse toccarlo. Sono preoccupata per lui, ma so che non potrei mai convincerlo a fermarsi”.