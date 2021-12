Delia Duran smentisce la positività al Covid con una foto: la furiosa dichiarazione

Delia Duran ha smentito categoricamente le voci che da qualche ora raccontavano della sua positività al Covid. La moglie di Alex Belli, indicata come prossima concorrente al GF Vip a qualche settimana dall’uscita turbolenta del marito, lo ha fatto su Instagram, dicendosi pronta ad agire legalmente contro chi ha parlato del suo stato salute. Inoltre, ha mostrato la foto del test rapido effettuato per confermare la situazione.

“Per quanto riguarda il mio stato di salute voglio smentire chiunque abbia messo in giro la voce della mia positività al Covid-19” il messaggio riportato in una storia Ig: “Tale informazione rientra nella sfera della privacy personale e chiunque la violi dando informazioni per di più false e non fondate ne risponderà legalmente”. E ancora: “Voglio tranquillizzare tutti coloro che mi hanno scritto, sto bene e questo è il mio ultimo tampone negativo”.

Nessun riferimento, invece, al suo ingresso nella Casa che, qualora dovesse effettivamente verificarsi, non mancherebbe di creare scompiglio anche in previsione della convivenza forzata con Soleil Sorge, già “amica speciale” del marito ormai nella squadra degli ex concorrenti.