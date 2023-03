Il dolore di Ed Sheeran: "Mia moglie ha un tumore, lo ha scoperto in gravidanza"

Ed Sheeran lo ha rivelato su Instagram, parlando del suo nuovo album Subtract che uscirà il 5 maggio prossimo, dopo un periodo che lo ha provato moltissimo per gli eventi negativi che si sono avvicendati: alla moglie Cherry Seaborn, sposata nel 2019 e madre delle sue due figlie - l'ultima nata meno di un anno fa - è stato diagnosticato un tumore proprio durante l'ultima gravidanza.

"Stavo lavorando a Subtract da un decennio (…). Poi, all’inizio del 2022, una serie di eventi ha cambiato la mia vita, la mia salute mentale e, infine, il modo in cui vedo la musica e l'arte. E in poco più di una settimana ho sostituito il lavoro di un decennio con i miei pensieri più profondi e oscuri" ha confidato il cantante 32enne: "Nel giro di un mese, mia moglie incinta si è sentita dire di avere un tumore, senza possibilità di cura fino a dopo il parto. Il mio migliore amico Jamal (il produttore Jamal Edwards, ndr), un fratello per me, è morto improvvisamente". Ed Sheeran ha spiegato quanto per lui sia stato importante scrivere canzoni in un momento come questo: "È stata la mia terapia. Mi ha aiutato a dare un senso ai miei sentimenti (...) Per la prima volta, non sto cercando di creare un album che piacerà alla gente, sto semplicemente mettendo fuori qualcosa di onesto e fedele a dove mi trovo nella mia vita da adulto".

Nel post non vengono fornite informazioni ulteriori sulle attuali condizioni di salute della moglie con cui da sempre ha condotto una vita molto riservata, condivisa con il pubblico solo quando si è trattato di avvenimenti importanti, come la nascita delle loro figlie. Lui e Cherry Seaborn si conoscono da quando erano ragazzi e si sono sposati in gran segreto nell'estate 2021 a Framlingham, nel Suffolk, solo in presenza di pochissimi amici. È proprio Cherry Seaborn ad aver ispirato la sua canzone Perfect: "Ho girato il mondo ma mi sono innamorato di una ragazza cresciuta a 10 minuti da casa mia", aveva confidato lui parlando della donna con cui ha realizzato il sogno di diventare papà e allargare la famiglia.