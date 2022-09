Elettra e Ginevra Lamborghini: ecco il motivo della rottura

Il difficile rapporto tra le sorelle Lamborghini è indubbiamente uno dei temi che sta tenendo maggiormente banco in questa edizione del Gf Vip. Mentre Ginevra ed Elettra si inviano sottili frecciatine, i telespettatori si interrogano su cosa sia accaduto tra le due rampolle della casa automobilistica. A spiegare la motivazione dietro la burrascosa rottura ci ha pensato il settimanale di gossip “Chi”.

Il motivo scatenante

Pare che Ginevra abbia voluto seguire le orme della celebre sorella, gettandosi nel mondo della musica: “Ma perché tanto astio tra sorelle? O meglio tra Elettra verso Ginevra? La motivazione è questa: a un certo punto Ginevra decide di cambiare vita e di voler tentare di seguire la carriera di cantante proprio come Elettra”.

Tuttavia Elettra non sembra prendere bene questa decisione, vedendola come una mancanza di rispetto: “Così (Ginevra ndr) si dà da fare, le chiede aiuto, ma trova sempre un muro, fino a quando non decide di fare da sola. Elettra non la prende bene: la vive come una mancanza di rispetto, si sente “tradita” e pensa che la sorella non abbia tenuto conto della sua volontà”, si legge sul settimanale di gossip.

Ma perché il desiderio di Ginevra ha fatto infuriare così tanto Elettra? Chi riporta: “Il ‘no’ di Elettra è dettato da mille motivi, compreso il suo senso di responsabilità. Ci confida, infatti, che è difficile farsi largo nel mondo della musica e in quello della televisione, bisogna avere le spalle larghe. Insomma, a suo dire vorrebbe cercare di tutelare la sorella, ma a Ginevra poco importa e così va avanti per la sua strada, disintegrando in questo modo il rapporto con Elettra”.

Niente lieto fine

Ginevra infatti a dispetto dei consigli della sorella minore è approdata nella casa del Gf Vip. Nel loft di Cinecittà la 30enne bolognese si è spesso sbottonata parlando del tormentato rapporto con la sorella, che per tutta risposta ha diffidato la ragazza ed il programma.

Una riconciliazione, nonostante le buone speranze di molti, appare infatti impraticabile, come suggerisce anche “Chi”: “Possibilità di far pace? Noi che abbiamo seguito Elettra Lamborghini per mesi e abbiamo tentato di capire se ci fossero i margini per un lieto fine, oggi diciamo: assolutamente no, purtroppo”.