Elisabetta Gregoraci, parla l’ex agente: “Su Flavio Briatore mente. Ecco perché si fidanzò con lui"

Nonostante sia finita da anni, la storia tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore è tornata prepotentemente nell’attualità delle cronache per la partecipazione della showgirl nel GF Vip. Dopo le dichiarazioni sulla sua “vita sacrificata” durante gli anni del matrimonio e la dura replica che il manager ha rilasciato in un’intervista successiva, ora si inseriscono nel tema le dichiarazioni di Francesco Chiesa Soprani che di Elisabetta Gregoraci racconta di essere stato manager tra il 2005 e il 2007 e anche suo “amico speciale”.

Intervistato dal settimanale Nuovo, Soprani ha dichiarato che la concorrente del reality avrebbe mentito a proposito della relazione con l’ex marito. “La Gregoraci? Su Flavio Briatore mente. Elisabetta sa calcolare e gestire la sua vita ma, prima di parlare degli altri, dovrebbe guardarsi allo specchio e pensare a chi è lei in realtà”, le parole dell’uomo destinate a fare discutere.

Le dichiarazioni dell’ex manager di Elisabetta Gregoraci

Stando al suo racconto, sarebbe stato proprio Francesco Chiesa Soprani a presentare Elisabetta Gregoraci a Flavio Briatore, aiutandola quando non era così famosa. Inoltre, l’uomo sostiene che con lei avrebbe avuto anche una storia. “Con lei ho avuto un flirt, più intimo che sentimentale” ha affermato: “E proprio per l'intimità che c'era fra noi posso confermare che la Gregoraci si fidanzò con Briatore proprio perché lui era... Briatore. E non perché fosse interessata a lui come uomo”. Parole forti le sue, a cui Elisabetta Gregoraci potrà replicare solo se gli autori del GF Vip decideranno di metterla al corrente nelle prossime ore.

Elisabetta Gregoraci e il rapporto con Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci ha parlato del suo ex marito Flavio Briatore in diverse occasioni, a proposito di una vita che per lui sarebbe stata segnata da rinunce e della sua assenza al funerale della madre. “Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?”, la dura replica del manager contrariato per la sua decisione di partecipare al reality.