Il padre di Pierpaolo Pretelli scrive a Elisabetta Gregoraci. Poi cancella tutto, ma sui social è caos

Nonostante siano passati mesi, per qualcuno è ancora difficile scordare il feeling che tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli scattò tra le mura della Casa del GF Vip. La sintonia ebbe durata finché nel reality di Canale 5 non fece il suo ingresso Giulia Salemi, poi entrata nel cuore dell’ex concorrente che tutt’ora divide con lei la sua vita. Oggi la coppia è popolarissima sui social: #Prelemi resta tra gli l’hashtag più gettonati da migliaia di utenti che però, nelle ultime ore, lo hanno richiamato non tanto per omaggiare i loro beniamini quanto per sbottare contro il padre di Pretelli, autore di un gesto poco gradito.

Il messaggio del padre di Pierpaolo Pretelli per Elisabetta Gregoraci

Ma cos’è successo? Bruno Pretelli, padre di Pierpaolo, ha pubblicato una storia Instagram per fare i complimenti a Elisabetta Gregoraci che in questo periodo sta conducendo lo show Battiti Live. "Complimenti per tutto da me e Margherita", ha scritto il signor Pretelli che subito è stato accusato di mancanza di rispetto nei confronti della fidanzata del figlio, alla luce dei loro trascorsi nella Casa più spiata d’Italia. La story è stata cancellata pochi minuti dopo, ma comunque troppo tardi rispetto alla diffusione di un gesto che subito si è fatto centro di discussioni.

Interpellato dai fan di Pier e Giulia, il signor Pretelli ha negato di aver pubblicato il post, ma a nulla sono servite le sue giustificazioni. "La nostra indignazione è per la mancanza di rispetto nei confronti di Giulia. Fanno post per quella complimentandosi quando Giulia non la seguono nemmeno su Instagram? Ma che gente è? Cosa gli avrà fatto di male questa ragazza?", ha scritto una fan su Twitter.

Al momento né Giulia né Pierpaolo hanno commentato l’accaduto. Di recente il modello ha tenuto a precisare che non c’è mai stato un problema di accettazione da parte della sua famiglia nei confronti della sua fidanzata con cui potrebbe presto andare a vivere insieme: "Ora ci godiamo l’estate, poi si vedrà", ha affermato.

