Enrico Brignano come Fedez: ieri sera la proposta di nozze a Flora Canto all'Arena di Verona

Niente lasciava prevedere quello che è successo ieri sera: nella romantica cornice dell'Arena di Verona, Enrico Brignano, dove stava svolgendo il suo spettacolo, ha fatto la proposta di nozze a Flora Canto, mamma dei suoi due bambini. Niente lasciava presagirlo perché, proprio oggi, è uscita un'intervista su un noto settimanale in cui il comico romano assicurava che mai avrebbe voluto convolare a giuste nozze. Dichiarazioni pronunciate probabilmente per depistare i pettegolezzi.

La proposta di matrimonio

E invece ieri Enrico ha stupito tutti chiedendo la mano della compagna, a cui è legato dal 2014, dopo due figli insieme, ovvero Martina e Niccolò. Location del momento è stata l'Arena, come raccontato (con fierezza) dalla stessa Flora su Instagram: "Grazie Verona, la tua magia mi ha regalato la proposta che Giulietta ha sempre desiderato", scrive in riferimento alla storia di Romeo e Giulietta, ambientata proprio in città. "Sarà Difficile dimenticare questo giorno. Ti amo Enrico Brignano". Nelle foto, l'attrice ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha gli occhi lucidi e sfoggia l'anello con brillante che il compagno le ha appena donato.

E' poi Enrico a chiarire le modalità in cui è avvenuta la proposta, ovvero ieri sera sul palco dell'Arena, a sorpresa, durante una delle prime messinscene dello show Un'ora sola vi vorrei al termine dell'emergenza coronavirus. "Serata fantastica, pubblico stupendo, posto straordinario… io sono stato brillante", scherza in riferimento all'anello. Proprio qui, come ricorderanno gli appassionati di gossip, anche il cantante Fedez ed il comico Angelo Pintus chiesero la mano delle rispettive compagne.

La proposta dopo le incertezze: per lui si tratta di seconde nozze

Un vero e proprio colpo di scena. Interpellato sulla possibilità dei fiori d'arancio, ieri l'artista 55enne aveva rimandato i rumors al mittente. "Matrimonio? Nemmeno se la Lazio vince lo scudetto", aveva dichiarato al settimanale Oggi, per poi aggiungere: "Dio ha voluto che arrivasse un maschietto: ho la famiglia perfetta. Niccolò è bellissimo, ma questo è soggettivo. Buonissimo, e questo invece è un dato oggettivo: dorme, è un bimbo col silenziatore.

Nel passato di Brignano c'è già stato un matrimonio, quello con la ballerina Bianca Pazzaglia, a cui è stato legato dal 2008 al 2013. I due non hanno avuto bambini. Proprio dopo la fine di quel matrimonio, nel 2014 Brignano ha conosciuto, grazie ad uno spettacolo teatrale, Flora, in passato legata a Filippo Nardi e mai stata sposata. Poi l'arrivo dei due bimbi: Martina, nata nel 2017, e Niccolò, venuto al mondo lo scorso luglio.

Il video della proposta

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

(Crediti Instagram Anubini)