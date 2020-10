Eva Grimaldi contro Adua Del Vesco dopo il caos al GF Vip

Il coming out di Gabriel Garko ha dato modo a Eva Grimaldi di parlare a lungo di sé in un’intervista al settimanale Chi che ha scoperto molti lati inediti dell’attrice, a lungo fidanzata del collega con cui per molto tempo ha portato avanti un’autentica messinscena.

“La nostra storia è stata creata a tavolino quattordici anni fa. Non c’è mai stato sesso, lui aveva bisogno di me e io l’ho sempre protetto. Ma c’è un amore profondo che ci lega, ancora oggi, e che va al di là della sfera fisica… lo avrei addirittura sposato o ci avrei fatto un figlio”, ha raccontato Eva a proposito dell’ex fidanzato a cui è rimasta profondamente legata. Lo stesso, però, non vale per Adua Del Vesco, anche lei compagna di Gabriel Garko e oggi al centro delle discussioni correlate al reality, verso cui Eva ha drasticamente cambiato opinione dopo le dichiarazioni rilasciate nella casa del GF Vip.

Eva Grimaldi contro Adua Del Vesco dopo il caos esploso al GF Vip

Dure le dichiarazioni di Eva Grimaldi su Adua Del Vesco: “Di Gabriel Garko ho già detto tutto: sarò sempre, per sempre con lui. Preferirei però rispondere sulla vicenda Adua Del Vesco. Sa, avevo messo un like su Instagram e un “ti voglio bene” come commento sotto un suo post. Ma dopo le sue dichiarazioni, dopo tutto quello che ho visto e sentito, dopo l’incoerenza, ho contato fino a cento, poi ho cancellato sia il like, sia il commento”, ha affermato. Nessun riferimento preciso ai motivi della presa di distanza dall’attrice che al GF Vip, insieme a Massimiliano Morra, ha reso discusse dichiarazioni in riferimento a quello che è apparso come un sistema lavorativo inquinato da presunti condizionamenti. Probabilmente il riferimento è alle incongruenze di Adua sulla relazione con Massimiliano Morra, prima accusato di aver rovinato la loro storia d'amore, poi chiamato in ballo perché anche la loro era stata una farsa ideata per visibilità e, infine, indicato come gay.

Eva Grimaldi: “Con Garko storia creata a tavolino, ma c'avrei fatto un figlio”

Nell’ultimo numero di Chi, Eva Grimaldi ha parlato di una complicità talmente forte con Gabriel Garko che con lui avrebbe addirittura messo su famiglia: lo avrebbe sposato e ci avrebbe messo anche al mondo un figlio. Il loro è stato un amore 'platonico' per così dire, in cui "non c'è stato sesso" (come raccontato dallo stesso Garko) ma che li ha portati a vivere insieme per circa sette anni. I due hanno fatto coppia ufficialmente dal 1997 al 2001, prima che Grimladi sposasse l'imprenditore Fabrizio Ambrosio.