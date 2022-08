Evelina Sgarbi spiega perché ha rinunciato al Grande Fratello Vip

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip 7. Alfonso Signorini ha ormai quasi concluso il cast che varcherà la porta rossa anche se, al momento, oltre a labili indizi non è trapelato nulla sui concorrenti prescelti. Unico nome confermato e annunciato è quello di Giovanni Ciacci, oltre alle opinioniste Sonia Bruganelli, e la new entry, Orietta Berti. Intanto tra conferme e smentite si fanno strada i nomi dei possibili “vipponi” che popoleranno la casa più spiata d’Italia Tra di loro avrebbe dovuto esserci anche Evelina Sgarbi, seconda figlia del critico d'arte Vittorio già apparsa a Live - Non è la d'Urso con la sorella qualche anno fa. La 22enne, però, ha rifiutato l'offerta di Alfonso Signorini, suscitando la reazione contrariata del padre che ha raccontato il retroscena del “no" in un’intervista.

La reazione di papà Vittorio

A Novella 2000 Sgarbi ha spiegato che la figlia per ben quattro volte ha rifiutato i provini per partecipare al reality in partenza il prossimo 12 settembre. La decisione, però, ha incontrato la disapprovazione del critico d'arte: “Ha deciso di non presentarsi al provino contro la mia volontà. Avrebbe guadagnato cifre ragguardevoli senza alcuno sforzo. Per una ragazza della sua età declinare una simile offerta equivale a sputare sul denaro”, ha argomentato. La scelta è anche stata causa di una lite tra padre e figlia: “Abbiamo discusso per questa cosa e per qualche mese ci siamo pure persi di vista", ha detto ancora, aggiungendo poi i motivi che hanno indotto Evelina a non accettare la proposta: “Ha ritenuto che un luogo denso di pettegolezzi come la casa del GF Vip non fosse degno di lei”.

Il commento di Evelina Sgarbi

Diversamente dal celebre papà Evelina ha preferito mantenere il silenzio sulla vicenda. A distanza di settimane, il settimanale Nuovo ha raggiunto la ragazza per chiederle un commento sul suo rifiuto al programma. Tuttavia Evelina Sgarbi si è trincerata dietro un elegante “no comment” su suggerimento del suo manager di moda: “Non voglio e non posso commentare la mia scelta perché il mio agente di moda di cui faccio parte mi ha chiesto di non alimentare questa polemica”. La 22enne quindi, già studentessa all’istituto Marangoni di Milano, appare decisa a portare avanti la sua carriera come modella piuttosto che concedersi alle lusinghe dello showbiz.