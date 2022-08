Fabrizio Corona: "Ho fatto la blefaroplastica". Poi la frecciatina a Gabriel Garko

Fabrizio Corona tempo fa aveva dichiarato: “Sono tutto rifatto, anche se non si vede”. L’ex re dei paparazzi è molto attento all’aspetto fisico, e anche durante la permanenza in carcere non ha potuto fare a meno dei ritocchini: “Il mio chirurgo plastico veniva anche in carcere per controllare il mio aspetto. A controllare, non poteva iniettare. Poteva spalmare”, dichiarò. Ora che Fabrizio uscito di prigione ha cominciato una nuova vita, decidendo di convolare a nozze con la modella 22enne Sara Barbieri. Nonostante il cambiamento non è venuta meno la passione di Corona per la chirurgia, tanto che l’uomo ha di recente dichiarato di essersi sottoposto ad una blefaroplastica.

Il rapporto di Corona con la chirurgia

Fabrizio Corona ha parlato del suo rapporto con la chirurgia estetista nel corso di un’intervista rilasciata a Novella 2000: "Il solito Fabrizio Corona chiassoso, rumoroso, sopra le righe". L’ex re dei paparazzi ha parlato di chirurgia estetica visto che di recente si è sottoposto a un nuovo intervento. Nel corso della chiacchierata con il settimanale diretto da Roberto Alessi ha pure tirato una bordata a Gabriel Garko. Ma si proceda con ordine: l’ex di Nina Moric e Belen Rodriguez ha spiegato perché è ricorso al bisturi in svariati frangenti, perché non se ne è pentito e perché probabilmente continuerà a farlo anche negli anni a venire. “Mi vedo antesignano anche in questo. Vado per i cinquant’anni e sembro un ragazzo di trenta. Non ho niente da invidiare ai giovani, né da un punto di vista fisico né estetico né mentale. Giustamente, se hai la testa che funziona, lo spirito che funziona e ricorri alla chirurgia estetica, sei sempre perfetto”.

L’intervento di blefaroplastica

Qualche giorno fa Corona si è sottoposto ad un intervento di blefaroplastica, un ringiovanimento delle palpebre: “Perché bisogna dirlo, non c’è niente di male. Se vivi di immagine non puoi che offrirla sempre al meglio, e l’estetica, in qualsiasi forma, anche quella chirurgica, ti aiuta. Io l’ho sempre ammesso. Non bisogna negare delle realtà che tanto sono evidenti. Buona parte del mondo femminile, famoso e non, ancora adesso fa fatica ad ammettere i vari ritocchini”, ha dichiarato l'ex di Belen. Nell’intervista al magazine diretto da Roberto Alessi non è mancata neppure una stoccata ad altri uomini che ricorrono alla chirurgia plastica, che secondo l’esperto Corona deve essere svolta nel modo giusto: “La chirurgia estetica deve essere fatta bene, questo è fondamentale. Faccio un esempio, Gabriel Garko, uomo stupendo, un uomo tra i più belli in circolazione, ha un anno più di me ma sembra una vecchia rifatta”.