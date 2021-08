"Il suo fidanzato è brutto, i soldi glielo rendono bello": la replica di Federica Panicucci scatena i follower

La conduttrice di Mattino 5 difende il suo amore per l'imprenditore dai commenti di chi lo attacca via social

Innamorati come il primo giorno di cinque anni fa, Federica Panicucci e Marco Bacini stanno godendo del relax di questa calda estate 2021 in un incantevole resort a Sciacca, in Sicilia, scenografica location per le immagini di coppia postate sui social. A 53 anni la conduttrice di ‘Mattino 5’ sfoggia una strepitosa forma fisica, immortalata dal compagno insieme al quale forma una delle coppie più apprezzate dal mondo social, destinataria dei complimenti dei follower entusiasti di vederli sempre così affiatati.

Tra loro, tuttavia, non manca chi esprime qualche critica mettendo in dubbio l’autenticità di un sentimento o soffermandosi sull’estetica di entrambi con commenti decisamente poco graditi, a cui i diretti interessati, come già accaduto in passato, replicano duramente rivolgendosi in modo schietto ai mittenti.

"Lui è proprio brutto, saranno i soldi che glielo fanno vedere bello" è stato l’ultimo commento che non è passato inosservato agli occhi di Federica Panicucci, pronta a replicare in modo schietto per difendere la sua relazione e il suo Marco. "Cara Anna, sicuramente il tuo fidanzato sarà più bello del mio… Allora ti do un suggerimento: passa più tempo con lui anziché sulla mia pagina Instagram! Un bacione e buona estate" l’efficace risposta rivolta dalla presentatrice all’autrice della provocazione così esposta, tacciata di invidia da centinaia di follower che hanno applaudito alla sua considerazione.

Marco Bacini, invece, non ha fatto passare il commento di chi ha insinuato che entro il 2022 il suo legame con Federica Panicucci finirà: "Non ha qualche altra notizia sulla quale scommettere? Un caro saluto e buone vacanze, a meno che non ritorni nel 2022…" ha scritto l’imprenditore, sostenuto anche stavolta da centinaia di utenti.

Federica Panicucci sposa il compagno Marco Bacini

In barba agli haters, la relazione tra Federica Panicucci e Marco Bacini è così solida che i due sarebbero intenzionati a fare il grande passo. Secondo i beninformati, infatti, la conduttrice di Mattino 5 e l’imprenditore sono pronti al matrimonio, da tempo nei progetti della coppia che ha dovuto rimandarlo a causa dell’emergenza sanitaria. Adesso, però, pare proprio che l’organizzazione delle nozze che dovrebbe tenersi a Forte dei Marmi sia iniziata.

Per lei si tratterebbe del secondo matrimonio dopo quello naufragato con il dj Mario Fargetta, a cui è stata legata per nove anni fino al 2015 e padre dei figli Sofia e Mattia: "L’amore per Marco mi ha letteralmente travolta, e io mi sono fatta travolgere (...) Sono molto felice. È un momento importantissimo: sto vivendo una storia che mi appaga da tutti i punti di vista" aveva confidato la conduttrice, inseparabile dal suo Marco. Al momento la coppia non ha smentito né confermato i rumors che li riguardano: di certo, se il profumo di fiori d’arancio è nell’aria avranno modo di condividere presto questa gioia con i numerosissimi fan.