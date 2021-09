"Ma che c’entra Federica Panicucci a Venezia?": la replica del fidanzato Marco Bacini gela gli haters

Il compagno della conduttrice non lascia passare le provocazioni dei follower più impertinenti

Tra gli attori, i registi e i vari protagonisti dello spettacolo italiano e internazionale che si sono recati a Venezia in occasione della 78esima Mostra del Cinema, ci sono stati anche Federica Panicucci e Marco Bacini, arrivati splendidi e raggianti alla kermesse con indosso l’eleganza di abiti da favola. Un evento da ricordare per la coppia innamoratissima che al memorabile evento ha dedicato dei post social con le foto più belle e pensieri reciproci pieni di sentimento.

"Una serata meravigliosa con il mio amore" è stata la didascalia scelta dalla conduttrice, impeccabile nel suo magnifico abito bianco, per celebrare la passerella sul red carpet accanto al compagno. Ma, come spesso accade, ai complimenti dei follower si sono aggiunte osservazioni più ingenerose a cui, anche stavolta, l’imprenditore ha replicato con piglio deciso.

"Ma che c’entra la Panicucci a Venezia?" ha chiesto provocatoriamente qualcuno; "Perché lui?", "Zero direi!" ha rincarato tale Walter che ha trovato in un unico commento la risposta del diretto interessato. "Caro Walterino, e lei che c’entra su questa pagina?" ha chiesto provocatoriamente Bacini citando anche l’altra impertinente follower: "Secondo me niente. Ai posteri l’ardua sentenza. Cordiali saluti".

E ancora: "Marco Bacini, lei è un attore, un regista?", ha chiesto un altro seguace della pagina curioso della risposta che, anche stavolta non si è fatta attendere: "Tutto il mondo è un palcoscenico e gli uomini e le donne sono soltanto attori. Hanno le loro uscite e le loro entrate e nella vita ognuno recita molte parti", ha concluso lui affidando il suo pensiero a una citazione di William Shakespeare. Applausi da decide di fan.