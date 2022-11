Francesca Pascale contro Hoara Borselli: il duro botta e risposta su Giorgia Meloni

Piccato botta e risposta sui social tra Hoara Borselli e Francesca Pascale. Mentre il volto televisivo è diventata una pasionaria di destra, la partenopea con la fine della relazione con Berlusconi si è avvicinata a temi e politiche spiccatamente di sinistra. Primo fra tutti l’impegno a favore della comunità LGBTQ+. Infatti la Pascale dopo la fine della lunga relazione con il Cavaliere ha ritrovato l’amore tra le braccia di Paola Turci, con cui è convolata a nozze.

L’accusa di Hoara Borselli

Francesca come molte persone della comunità, temeva la vittoria della destra e un conseguente restringimento dei diritti civili come scriveva tempo fa in un tweet. Hoara Borselli dopo la nomina di Giorgia Meloni come Premier, ha riesumato le parole della napoletana per lanciare accuse nei confronti: “Mi è tornato in mentre il post che fece la coppia Pascale-Turci: ‘se vincono i sovranità via dall’Italia. Bagagli pronti’. E non erano le sole, anzi. Una pletora di vip sull’uscio. Ecco, vedendoli ancora tutti in Italia mi chiedo se c’è stato un problema di scioperi”, punzecchia sibillina la Borselli, per cui i vip che dissentivano con la coalizione avrebbero dovuto lasciare il paese, come minacciavano.

La reazione di Francesca Pascale

Francesca Pascale e Paola Turci sono rimaste in Italia, più precisamente in Toscana dove vivono in una splendida tenuta alle porte della Val d’Orcia. L’ex di Berlusconi dopo il tweet della Borselli non gliele ha mandate a dire, replicando prontamente dal suo profilo Instagram: “Di solito quando un giornalista stravolge la notizia o è disonesto è incapace”, attacca Francesca, che poi continua. “Non esiste nessun post Pascale-Turci, mio semmai e di certo non devo spiegazioni a lei”.

La donna non ha parole al miele neppure per Giorgia Meloni: “Nel frattempo che anche Meloni faccia cose buone cerco il bar dove vende le patatine, le sue sono quelle giuste per gustarmi i sondaggi della lega. Piuttosto che sottolineare post che non hanno valore politico ma personale spenda più energie su fatti e cose della vita politica che recano danni a tutta la società”, suggerisce Francesca, che poi accusa la penna della destra: “Si dichiara giornalista, mica una pettegola”.