Francesco Chiofalo incontra la ex Selvaggia Roma a Venezia: ecco cosa è accaduto

Sono tanti i vip ed influencer che hanno calcato il red carpet del festival del cinema di Venezia. Tra loro anche l?ex volto di Temptation Island, Francesco Chiofalo.Il personal trainer romano ha percorso il tappeto rosso insieme alla fidanzata Drusilla Gucci. Chiofalo è apparso in forma dopo lo spiacevole malore che l?ha colpito a Catania costringendolo in sedia a rotelle.

L?incontro con Selvaggia Roma

Non solo Drusilla, nella stessa giornata a Venezia è apparsa un?altra donna centrale della vita di Francesco. Stiamo parlando della ex Selvaggia Roma, con la quale partecipò a Temptation Island. Fatalità i due sono stati invitati a Venezia calcando la passerella nella stesso momento. Una coincidenza che ha destato la curiosità dei fan, che hanno chiesto a Chiofalo come abbia reagito alla presenza di Selvaggia. Il romano ha risposto nelle stories Instagram: ?No non ci siamo salutati, io ho fatto finta di non vederla proprio , tra noi non scorre affatto buon sangue?. In effetti dopo essersi lasciati i due non si sono risparmiati attacchi reciproci e frecciatine. Addirittura la Roma sosteneva di essere stata maltrattata dall?ex. Una relazione conclusa che dopo anni evidentemente ancora brucia.

Il ruolo degli influencer a Venezia

Tra una domanda e l?altra dei followers è stato inoltre chiesto a Francesco cosa ne pensasse della presenza degli influencer come lui al prestigioso festival del cinema. Il personal trainer ha voluto spiegare ai fan come mai così tanti volti del web ogni anno calcano l?ambito red carpet: ?Uno secondo voi cosa va a fare? Va a vedere un film no? Quel tappeto rosso che vedete e semplicemente l'entrata del cinema. Quindi, uno per andare a vedere questo fantomatico film, deve attraversare sto tappeto rosso e fare le foto, non può volare . Ecco spiegato il grande mistero. Non è che uno deve essere Julia Roberts per vedere il film. Poi questa cosa di questo classismo becero io non l'ho mai capita, perché si parla sempre di uguaglianza e pari diritti , ma quando c'è il festival di Venezia c'è un classismo becero?.