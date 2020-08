Francesco Facchinetti contro il famoso vip: “In Costa Smeralda chiede lo sconto. Vergognati!”

Attraverso le sue storie Instagram Francesco Facchinetti, in vacanza con la famiglia in Sardegna, si è detto sconcertato per essersi trovato davanti a un personaggio noto e facoltoso che richiedeva uno sconto al ristorante in cui avevano consumato.

"Sono allibito e sconcertato. Sono in Sardegna in Costa Smeralda, qui capita spesso di uscire, di andare in qualche locale e di incontrare un sacco di personaggi famosi. Prima ero in un posto con me c'era un personaggio molto ricco e molto famoso, era di fianco al mio tavolo, è arrivato il conto e ha chiesto lo sconto. Ma come ca... fai a chiedere lo sconto in un momento come questo in cui la gente sta fallendo, i ristoranti stanno fallendo e tu che sei ricco e che puoi permettere di pagare e lasciare la mancia chiedi lo sconto? Mi fai schifo!'', ha tuonato il figlio di Roby.

''Questo messaggio va a tutti i personaggi famosi che chiedono lo sconto, che vogliono le cose regalate”, ha aggiunto: “Pagate! Dovete pagare di più degli altri!. Odio gli spilorci aridi e taccagni… Fai il figo e poi chiedi 20 euro di sconto! Una volta chi era ricco pagava per tutti. Ora se sei ricco e famoso non vuoi pagare nulla. Che pena, che disagio'', ha proseguito. E ancora: “Hai lo yacht privato, jet privato, villa con piscina, le carte nere nel portafoglio, spendi migliaia di euro di champagne in discoteca e poi chiedi 20 euro di sconto perché sei famoso? La verità è che fai pena! Sei il nulla cosmico'”.

Bocca cucita sull’identità del vip in questione: “Non dirò il nome, posso dire che questa persona ha milioni e milioni di fan che gli vogliono bene e che sicuramente non sanno quanto è arido di cuore. Lasciamo che il karma faccia il suo corso'', ha concluso Facchinetti.

