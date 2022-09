Francesco Facchinetti rischia il posto di lavoro: tutta colpa della separazione Totti-Blasi

Guai a lavoro per Francesco Facchinetti. Tutta colpa della chiacchieratissima separazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Ma come il gossip del momento può aver inciso sulla carriera del volto televisivo?

La reazione spropositata

Facchinetti come di consueto si trovava ai microfoni di 105 Kaos, il programma radiofonico di Radio 105 che conduce con Sabrina Scampini. Nello show si parlava della rottura tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice di Mediaset, che tra colpi di scena, dichiarazioni e illazioni sta galvanizzando il mondo del gossip. Un argomento che ha indispettito l’ex dj Francesco, che piuttosto che parlarne ha deciso di abbandonare lo studio. “Piuttosto che parlare di Francesco Totti e Ilary Blasi rischio il posto”, ha tuonato in diretta il figlio di Roby Facchinetti inalberato, lasciando i suoi due colleghi in studio.

La spiegazione sui social

Una reazione inaspettata che ha sollevato un polverone di polemiche, tanto che Francesco è poi intervenuto sui social a spiegare la sua presa di posizione. Il conduttore ha messo in chiaro di non avere nulla contro Totti e la Blasi: “Io non volevo parlare della questione non perché abbia qualcosa contro di loro ma perché non voglio parlare dei fatti degli altri. So che è un argomento di attualità e costume ma a me non frega un ca**o. Non parlo di queste cose, piuttosto rischio il posto”, ha spiegato aggiungendo: “Chiedo scusa se me ne sono andato di punto in bianco dal programma, lo so che non è da professionisti”.

Francesco Facchinetti a rischio licenziamento

Ma adesso la domanda che circola sul web è, davvero Francesco Facchinetti rischia il posto, come da lui dichiarato? Niente paura, nonostante la presa di posizione decisamente forte, non sembrerebbero esserci conseguenze da parte dell’emittente radiofonica verso Francesco. I ben informati dicono che come di consueto sarà ancora possibile ascoltare la voce dello speaker dal lunedì al venerdì dalle 18:00 alle 20:00 nel fortunato programma radiofonico.