"Totti a casa di Noemi Bocchi con la figlia Isabel": la furia di Blasi e l'investigatore privato

Della separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti si parlerà tutta l'estate, anche perché con il passare delle settimane sempre più persone sembrano conoscere verità, fino a poco fa custodite gelosamente, che non vedono l'ora di raccontare. Dopo aver pubblicato le foto di Totti sotto casa di Noemi Bocchi, il settimanale Chi, nel numero in edicola questa settimana, ha aggiunto altri particolari che vanno ad aggravare la posizione dell'ex Capitano.

Mentr Ilary entra nella casa degli italiani conducendo l'Isola dei Famosi, e si mostra sempre sorridente e pronta allo scherzo, in casa sua si sta invece consumando il dramma. La negazione della relazione extraconiugale da parte di Totti aveva portato Ilary a dichiarare a gran voce a Verissimo che le dichiarazioni sul suo matrimonio erano solo fantasie. Lei quindi si sarebbe fidata del marito che aveva etichettato il gossip, che lo vedeva unito in una relazione extraconiugale con Bocchi, come un mero chiacchiericcio.

Ma, proprio mentre stava gestendo la conduzione dell'Isola, Ilary avrebbe scoperto che "sua figlia più piccola, Isabel ha due nuovi amichetti con i quali gioca il pomeriggio. Sono i figli di Noemi Bocchi". Blasi, quindi "decide di far seguire il marito da un investigatore privato per vederci chiaro e scopre che Totti porterebbe la figlia con sé nel palazzo dove abita la sua dama bionda. Un modo, anche, per sviare ogni sospetto".

Quando Chi ha pubblicato le foto di Totti, quindi Blasi già sapeva tutto quella è stata solo una conferma: la conferma che ha portato al divorzio. Proprio perché gli umori non erano dei migliori la coppia non ha trovato una forma per annunciare la separazione e così ne sono risultati due comunicati totalmente diversi.

I messaggi pericolosi sui social

Persone vicine alla coppia poi avrebbero affermato a Chi che nessun messaggio sul telefono di Blasi abbia influito sul divorzio e che sarebbe stato solo Totti a cadere in tentazione più di una volta. Sono molte le voci "che vedono il Capitano circondato dalle tentazioni, capace di resistere a tutto fuorché a quelle. La prova? - scrive il settimanale - A un certo punto Totti ha tolto alla sorella si Ilary la gestione dei propri social: nella sezione direct di Instagram di Totti infatti arrivavano i classici messaggi delle ammiratrici, ma alcuni di questi tradivano una certa familiarità". Per questo motivo Francesco avrebbe deciso di tornare ad occuparsi dei propri profili, per non dover rispondere a domande scomode. Questo, secondo la ricostruzione a step della crisi di Totti e Blasi del magazine dovrebbe essere successo prima che Totti conoscesse su un campo di paddle Noemi Bocchi, ad agosto 2021.

