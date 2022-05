Bortuzzo e Selassiè gate, il padre di Manuel su Lulù: "I genitori ci vedono lungo"

La rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è diventata un caso di stato. La loro relazione, nata sotto ai riflettori della casa del Grande Fratello Vip, è stata fin da subito molto chiacchierata, anche perché i due all'inizio non è che andassero proprio d'accordo.

Sulla fine della loro relazione, che qualcuno mette anche in dubbio sia stata sincera (da parte di Manuel), tutti hanno un'opinione in particolare Lulù Selassiè, la diretta interessata. La principessa da sempre sostiene che il loro amore sia stato ostacolato, che la famiglia Bortuzzo non l'abbia mai voluta e che abbia fatto di tutto affinché il giorno della separazione arrivasse il prima possibile.

Franco Bortuzzo non è la prima volta che interviene per dire la propria opinione e di nuovo ha voluto chiarire la situazione tornando a parlare della storia del figlio nata al Gf. Al settimanale Nuovo il padre del nuotatore ha spiegato di non voler fare gossip e poi ha spiegato: "Non mi sono mai pronunciato più di tanto sulla storia di mio figlio… Lo ammetto: sono presente nella sua vita da sempre, ma non mi piace interferire con le sue vicende personali". Poi rivolgendosi a Lulù ha aggiunto: "Certo è che, però, i genitori alla fine ci vedono molto lungo". Una frase che contiene all'interno un messaggio ben esplicito per la principessa e che va a confermare quanto detto altre volte sia dalla madre che dal padre di Manuel, ovvero che Lulù non era la persona giusta per lui.

"Lulù è una minaccia arrivista": il retroscena della separazione tra Manuel e la principessa