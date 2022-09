Ballando con le Stelle: Giampiero Mughini condannato per aver diffamato Selvaggia Lucarelli

Quest?anno seduti sulle poltrone degli opinionisti di Ballando con le Stelle, ci sono Selvaggia Lucarelli che Giampiero Mughini. Non tutti sanno che fra i due giornalisti non scorre assolutamente buon sangue. Il motivo? Lo scrittore è stato querelato dal volto televisivo dopo aver pronunciato delle parole, non certo lusinghiere, sul conto della donna.

Le parole di Mughini su Selvaggia

Tutto ha avuto inizio qualche mese fa, quando Mughini aveva concesso un?intervista a Il Giornale, nella quale diceva la sua su Selvaggia Lucarelli: ?Non capisco bene perché la Lucarelli, che si reputa una scrittrice coi fiocchi, esibisca così tanto le sue tette sul web e dintorni. Nella storia del mondo le tette sono state importantissime però la letteratura e il giornalismo sono una cosa un tantino diversa?, dichiarò Mughini.

La risposta della Lucarelli

Parole pesanti che non sono rimaste inascoltate. La giornalista aveva ripreso il virgolettato di Mughini su Twitter, ma non solo: ?Giampiero Mughini, uno che negli anni si è perfino chiesto cosa c?entrassero le mie tette col giornalismo, è stato rinviato a giudizio per aver scritto che un mio articolo sul Fatto Quotidiano era sterco, che non ho passato l?esame di terza media e altre gentilezze. Bene?, scriveva la Lucarelli.

La sentenza

Selvaggia dalle parole ha deciso di passare ai fatti, e assistita dall?avvocato Lorenzo Puglisi, ha deciso di denunciare il collega per diffamazione. Ebbene, dopo un anno e mezzo, la sentenza del tribunale di Milano è arrivata. Giampiero Mughini è stato ufficialmente condannato per aver diffamato la Lucarelli e dovrà risarcire la donna con 2000 euro, oltre a dover pagare una multa di 500 euro. Chissà che nella prossima puntata di Ballando con le Stelle tra i due non voleranno stracci.