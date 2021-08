La lite tra Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo (con "lo zampino" di Anna Tatangelo)

Stando alle indiscrezioni, i rapporti tra i due amici storici si sarebbero raffreddati per via di "una presentazione di troppo"

Si sarebbero raffreddati i rapporti tra i due amici storici Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo, raccontati come distanti dal settimanale Chi per via di “una presentazione di troppo”. Scendendo nel dettaglio, nella rubrica ‘Chicche di Gossip’ del magazine diretto da Alfonso Signorini si riporta l’indiscrezione secondo cui l’amicizia tra i due cantanti napoletani avrebbe subito un colpo da quando Nino, per via di alcune collaborazioni professionali, ha presentato a Gigi il rapper Livio Cori, oggi felicemente legato ad Anna Tatangelo che del cantautore è stata storica fidanzata.

Al momento l’indiscrezione non è stata commentata dai diretti interessati che, negli ultimi giorni, sono stati tra i protagonisti delle cronache rosa del momento per via delle loro vite sentimentali, oggi serene accanto ad altre persone. Gigi D’Alessio, infatti, diventerà padre per la quinta volta del primo figlio frutto dell’amore per la nuova compagna; Anna Tatangelo, invece, è stata sorpresa per la prima volta insieme al compagno, Livio Cori, appunto, fotografato con lei durante una vacanza in Puglia.

I rapporti tra Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio e Livio Cori

Di recente Anna Tatangelo non ha nascosto di stare vivendo un momento sereno della sua vita sentimentale. Nei mesi scorsi, tuttavia, quando iniziavano a circolare le prime voci sulla storia con Livio Cori, la stessa cantante aveva voluto mettere in chiaro la sua posizione di donna libera di rifarsi una vita e anche l’origine dei rapporti con il cantante indicato come suo compagno che le sarebbe stato presentato da Gigi D’Alessio: “Conosco Livio da anni. Abbiamo fatto un Sanremo insieme ed è stato ospite ai miei live. Tra l’altro sta lavorando al mio disco quindi queste ca**ate inventate di sana pianta del “Gigi le ha presentato Livio ecc” risparmiatevele”, aveva dichiarato sui social.

Quanto a Gigi D’Alessio prossimo a diventare padre, sempre il settimanale Chi ha riferito il dettaglio secondo cui Anna Tatangelo sarebbe stata tra le ultime a sapere della lieta novella e pure in maniera casuale, cosa che l’avrebbe mandata su tutte le furie.